Минцифры предложило увеличить лимиты программы ипотеки для IT-специалистов

Минцифры подготовило проект постановления об увеличении лимитов программы льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. Документ уже направили на согласование правительства.

В ведомстве объяснили решение «большим спросом». Минцифры также сообщило, что с начала программы (начала действовать в мае 2022 года) было выдано 48,6 тыс. кредитов на общую сумму 424,8 млрд рублей. Средняя ставка по IT-ипотеке при этом составила 4,2%.

В Минфине инициативу Минцифры восприняли положительно. «Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что в настоящее время «Дом.РФ» перераспределяет оставшиеся лимиты тем банкам, у кого они закончились (около 39 млрд рублей).

В начале февраля стало известно, что часть банков перестали оформлять заявки на IT-ипотеку, среди них назывались «Сбер», ПСБ, «МТС Банк», РНКБ и банк «Санкт-Петербург». В «Дом.рф» тогда предположили, что банки могли исчерпать лимиты.

Максимальная ставка по программе льготной ипотеки для IT-специалистов составляет 5%, программа была запущена в мае 2022 года. Претендовать на такой кредит могут сотрудники всех аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет.

Сотрудникам до 35 лет не нужно подтверждать свой уровень зарплаты. Для остальных минимальный порог по доходу должен составлять от 70 тыс. до 150 тыс. рублей в зависимости от региона. Возможность оформить кредит действует до конца 2024 года.

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