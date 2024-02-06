Минцифры предложило увеличить лимиты программы ипотеки для IT-специалистов

Минцифры подготовило проект постановления об увеличении лимитов программы льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. Документ уже направили на согласование правительства.
В ведомстве объяснили решение «большим спросом». Минцифры также сообщило, что с начала программы (начала действовать в мае 2022 года) было выдано 48,6 тыс. кредитов на общую сумму 424,8 млрд рублей. Средняя ставка по IT-ипотеке при этом составила 4,2%.
В Минфине инициативу Минцифры восприняли положительно. «Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы», — говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что в настоящее время «Дом.РФ» перераспределяет оставшиеся лимиты тем банкам, у кого они закончились (около 39 млрд рублей).
В начале февраля стало известно, что часть банков перестали оформлять заявки на IT-ипотеку, среди них назывались «Сбер», ПСБ, «МТС Банк», РНКБ и банк «Санкт-Петербург». В «Дом.рф» тогда предположили, что банки могли исчерпать лимиты.
- Максимальная ставка по программе льготной ипотеки для IT-специалистов составляет 5%, программа была запущена в мае 2022 года. Претендовать на такой кредит могут сотрудники всех аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет.
- Сотрудникам до 35 лет не нужно подтверждать свой уровень зарплаты. Для остальных минимальный порог по доходу должен составлять от 70 тыс. до 150 тыс. рублей в зависимости от региона. Возможность оформить кредит действует до конца 2024 года.
Фото на обложке: Unsplash
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