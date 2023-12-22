Минцифры может вновь сдвинуть сроки покрытия LTE трасс и населенных пунктов

Минцифры вновь перенесет сроки покрытия большей части российских населенных пунктов сетью связи LTE. Ранее предполагалось завершить процесс в 2025 году, теперь дату отодвинули.

Изменения отражены в предварительном решении Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), с ними ознакомился «Коммерсантъ». В документе отмечается, что дата смещается на сентябрь 2027 года. Заседание по данному вопросу должно состояться 27 декабря, пишет издание.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, который подтвердил планы по рассмотрению данного вопроса, окончательное решение пока не принято.

Российские телеком-компании («Вымпелком», «Ростелеком», МТС и «Мегафон») получили частоты для сотовой связи стандарта LTE в 2012 году. За это операторы должны были к 2021 году обеспечить все российские города и села с населением от 1 тыс. человек покрытием LTE.

В 2021 году эти сроки были смещены на конец 2024 года. Тогда же к обязательствам операторов добавили покрытие федеральных трасс.

При этом на сегодняшний день, отмечает издание, не удалось добиться полноценного покрытия федеральных дорог даже сетями предыдущего поколения.

По словам источника издания среди крупных операторов связи, главная причина переносов сроков состоит в дефиците необходимого оборудования.

«Чтобы обеспечить трассы связью, нужно большое количество оборудования, которого сейчас не хватает», — сказал он.

Как писало в конце прошлого года агентство Reuters, уход из России производителей телекоммуникационного оборудования Ericsson и Nokia может привести к откату уровня покрытия страны сетью до состояния конца 1990-х годов.

Издание «Код Дурова» обратило внимание, что в ноябре Россия опустилась в рейтинге стран с самым быстрым интернетом с 99 места на 102-е. РФ обогнали такие государства, как Узбекистан, Индонезия и Тунис.

В начале декабря правительство утвердило документ, согласно которому сотовым операторам могут разрешить индексировать цены на тарифы выше уровня инфляции. Однако взамен компании должны начать развивать новые поколения связи, современные технологии, а также запустить строительство инфраструктуры на подконтрольных ВС РФ территориях.

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