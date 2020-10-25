Назначен новый куратор медиаотрасли в Минцифры

Курировать медиаотрасль в Министерстве цифрового развития будет Бэлла Черкесова. Ранее она работала в администрации президента. Заместитель главы Минцифры Алексей Волин был снят со своего поста премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Фото: пресс-служба Министерства цифрового развития

«Отвечать за медиаиндустрию в статусе заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет Бэлла Черкесова. Распоряжение о ее назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

После ухода из Минцифры Волин продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития. Он был заместителем главы ведомства с июля 2012 года и отвечал за развитие медиаотрасли и интернета.

Об уходе Волина СМИ сообщали в начале октября. При Волине сменилось три министра цифрового развития (Николай Никифоров, Константин Носков и Максут Шадаев), был принят первый закон о блокировке запрещенных сайтов и прекращено аналоговое вещание федеральных телеканалов.

До прихода в министерство Волин работал в управлении по связям с общественностью президентской администрации. Потом был заместителем руководителя аппарата правительства, где курировал PR и вопросы СМИ. Он также какое-то время возглавлял «Издательский дом «Родионова» и был руководителем кинокомпании «Амедиа».

Что известно о Бэлле Черкесовой

Родилась 4 сентября 1985 года. Окончила МГИМО по специальности журналист-международник. С 2008 по 2012 годы работала в департаменте пресс-службы и информации правительства. С 2012 по 2020 годы трудилась в управлении президента по общественным связям и коммуникациям.

Черкесова является членом правительственной комиссии по развитию телерадиовещания. Также входит в рабочую группу, занимающуюся разработкой концепции развития телерадиовещательной отрасли, сообщает РИА Новости.