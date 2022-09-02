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Минцифры отказалось от 7 млрд рублей на смартфоны с российским софтом из-за нехватки деталей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минцифры предложило сократить расходы в 2022 году на 7,1 млрд рублей на смартфоны с российским программным обеспечением из-за невозможности купить необходимые комплектующие.

Минцифры отказалось от 7 млрд рублей на смартфоны с российским софтом из-за нехватки деталей

Об этом сообщается в перечне предложений главных распорядителей средств федерального бюджета, на документ ссылается ТАСС.

В документе отмечается, что предложение сократить расходы на выдачу чиновникам устройств с отечественной мобильной операционной системой и разработанными для нее приложениями вызвано «отсутствием возможности приобретения оборудования и комплектующих средств в связи со сложившейся геополитической и экономической ситуацией».

  • По данным Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) на декабрь 2021 года, доля российских продуктов среди используемого госкомпаниями софта в среднем составляет 30–35%. Директива правительства предписывает держать этот показатель на уровне 50–70%.
  • В мае 2022 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что специалисты дорабатывают мобильную операционную систему «Аврора», разработчиком которой является дочернее предприятие «Ростелекома» «Открытая мобильная платформа».
  • «Аврора» разработана на базе открытой платформы Sailfish от финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. Система может устанавливаться на любые мобильные устройства, прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и попала в реестр отечественного программного обеспечения.

Фото на обложке: Unsplash

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