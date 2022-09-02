Минцифры отказалось от 7 млрд рублей на смартфоны с российским софтом из-за нехватки деталей

Минцифры предложило сократить расходы в 2022 году на 7,1 млрд рублей на смартфоны с российским программным обеспечением из-за невозможности купить необходимые комплектующие.

Об этом сообщается в перечне предложений главных распорядителей средств федерального бюджета, на документ ссылается ТАСС.

В документе отмечается, что предложение сократить расходы на выдачу чиновникам устройств с отечественной мобильной операционной системой и разработанными для нее приложениями вызвано «отсутствием возможности приобретения оборудования и комплектующих средств в связи со сложившейся геополитической и экономической ситуацией».

По данным Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) на декабрь 2021 года, доля российских продуктов среди используемого госкомпаниями софта в среднем составляет 30–35%. Директива правительства предписывает держать этот показатель на уровне 50–70%.

В мае 2022 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что специалисты дорабатывают мобильную операционную систему «Аврора», разработчиком которой является дочернее предприятие «Ростелекома» «Открытая мобильная платформа».

«Аврора» разработана на базе открытой платформы Sailfish от финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. Система может устанавливаться на любые мобильные устройства, прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и попала в реестр отечественного программного обеспечения.

Фото на обложке: Unsplash