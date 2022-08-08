Минцифры предложило отменить штрафы за продажу устройств без российских приложений

Минцифры предложило до конца года отменить в России штрафы за продажу устройств без предустановленных отечественных приложений, которые завели по параллельному импорту.
По данным «Ведомостей», документ с поправками в статью 14.8 КоАП РФ («Нарушение иных прав потребителей») внесли в правительство, он прошел согласование «с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти».
Минцифры разработало законопроект в рамках перечня мер по поддержке экономики в условиях санкций.
Закон о предустановке российского софта на продаваемые в стране гаджеты, в том числе смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV, начал действовать с 1 апреля прошлого года. В список приложений, обязательных к установке в 2022 году, входят сервисы VK, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Моего офиса», «Госуслуг», платежной системы «Мир» и другие.
Законопроект Минцифры освобождает от административной ответственности за продажу устройств, включенных в перечень Минпромторга для параллельного импорта, без предустановленных российских программ. В перечнь Минпромторга входят Apple, Samsung, Sony, Asus, HP, Panasonic, Siemens, Canon и другие бренды.
Сейчас продажа устройств без предустановленного российского софта влечет штраф для сотрудников (должностных лиц) от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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