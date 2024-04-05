Минцифры опровергло данные о массовом отъезде российских IT-специалистов из страны

Минцифры России опровергло данные о массовом отъезде IT-специалистов из страны. Ранее сообщалось , что с начала года спрос российских работников IT-сферы на получение ВНЖ в Европе вырос на 233%.

В Минцифры заявили, что число IT-специалистов в РФ увеличилось на 13%. Также ведомство приводит данные о росте зарплат таких работников на 13% в 2023 году.

В министерстве сообщили, что не подтверждают данные, опубликованные в СМИ, о массовом оттоке IT-специалистов. Минцифры приводит данные Росстата, в соответствии с которыми число IT-специалистов в минувшем году выросло до 857 тыс. человек, что на 13% больше, чем было годом ранее.

В сообщении ведомства указывается, что отрасль активно развивается, и «все ее экономические показатели демонстрируют двузначные темпы роста». В частности, объем отгрузки продукции собственного производства в минувшем году увеличился более чем на треть и достиг 3 трлн рублей.

Также в Минцифры отмечают, что две трети уехавших в 2022 году специалистов, уже вернулись.

«Айтишники активно пользуются мерами поддержки, в том числе ИТ-ипотекой. С мая 2022 года выдано более 50 тыс. ипотечных кредитов. Программа была досрочно продлена и общий объем ипотечных кредитов должен составить 700 млрд рублей», — отмечается в сообщении Минцифры.

Ранее «Коммерсантъ» выпустил материал, в котором со ссылкой на данные консалтингового агентства Garant In рассказал о повышенном спросе на российских специалистов за рубежом. В минувшем году спрос вырос на 44%, а лидером стала Франция. На нее приходится порядка 80% всех запросов на получение ВНЖ.

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