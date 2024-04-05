За первый квартал 2024 года спрос российских ИТ-специалистов на программы получения ВНЖ в Европе вырос на 233%. Самая популярная страна — Франция, на нее пришлось 80% запросов, следует из данных агентства Garant In, с которыми ознакомился «Коммерсантъ»

С начала 2024 года спрос IT-специалистов на получение ВНЖ в Европе вырос в два раза