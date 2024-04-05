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С начала 2024 года спрос IT-специалистов на получение ВНЖ в Европе вырос в два раза

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

За первый квартал 2024 года спрос российских ИТ-специалистов на программы получения ВНЖ в Европе вырос на 233%. Самая популярная страна — Франция, на нее пришлось 80% запросов, следует из данных агентства Garant In, с которыми ознакомился «Коммерсантъ»

С начала 2024 года спрос IT-специалистов на получение ВНЖ в Европе вырос в два раза

Аналитики пояснили, что Франция стала лидером в данном вопросе из-за отсутствия требования в проживании на территории страны. Также получение ВНЖ не требует вложения средств, необходимо только подтвердить доходы.

Выручка российских IT-компаний по итогам 2023 года увеличилась на 43% по сравнению с 2022 годом и достигла 5,5 трлн рублей. Увеличению доходов способствовала эффективная разработка и реализация решений, отметил глава Минцифры Максут Шадаев.

Фото на обложке: Unsplash

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