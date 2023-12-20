Мишустин назначил нового замглавы Минцифры

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил нового заместителя главы Минцифры. Им стал Сергей Кучушев – он будет курировать госполитику в сфере развития информационных технологий. В июле в СИЗО отправили уже бывшего замглавы ведомства Максима Паршина.
Глава правительства Михаил Мишустин назначил Сергея Кучушева на должность заместителя главы Минцифры. Распоряжение премьера опубликовано на официальном портале правовых актов.
Кучушев в этой должности будет курировать государственную политику в области развития информационных технологий. Он займется разработкой стратегии цифровой трансформации, переводом государственных органов на российские IT-решения, аккредитацией IT-компаний.
Ранее Кучушев руководил отделом по связям с государственными органами в холдинге «Восток инвестиции», а также работал в «Яндексе» и Ozon.
В октябре Мишустин освободил от должности заместителя министра цифровизации Дмитрия Огуряева и назначил на этот пост Сергея Цветкова. В июле по делу о взятке в СИЗО отправили бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина.
Фото на обложке: Asmakhan992 /
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