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Мишустин назначил нового замглавы Минцифры

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил нового заместителя главы Минцифры. Им стал Сергей Кучушев – он будет курировать госполитику в сфере развития информационных технологий. В июле в СИЗО отправили уже бывшего замглавы ведомства Максима Паршина.

Мишустин назначил нового замглавы Минцифры

Глава правительства Михаил Мишустин назначил Сергея Кучушева на должность заместителя главы Минцифры. Распоряжение премьера опубликовано на официальном портале правовых актов.

Кучушев в этой должности будет курировать государственную политику в области развития информационных технологий. Он займется разработкой стратегии цифровой трансформации, переводом государственных органов на российские IT-решения, аккредитацией IT-компаний.

Ранее Кучушев руководил отделом по связям с государственными органами в холдинге «Восток инвестиции», а также работал в «Яндексе» и Ozon.

В октябре Мишустин освободил от должности заместителя министра цифровизации Дмитрия Огуряева и назначил на этот пост Сергея Цветкова. В июле по делу о взятке в СИЗО отправили бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина.

Фото на обложке: Asmakhan992 / Shutterstock

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