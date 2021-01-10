Mindrock Capital вышел из инвестиции в американского страховщика Lemonade

Фонд Mindrock Capital под управлением Павла Черкашина вышел из инвестиции в компанию Lemonade. О продаже акций по завершению локап-периода с прибылью 163% Rusbase сообщил представитель инвестфонда.

Mindrock Capital вложил $1,5 млн в американского онлайн-страховщика Lemonade в сентябре 2019 года с расчетом на участие в IPO компании. Выход на IPO прошел в июле 2020 года, акции размещались по заниженной по сравнению с последним раундом инвестирования цене $29.

«Это нетипично для IPO и, вероятно, было связано с опасениями Lemonade, что инвесторы не поверят более высокой оценке на фоне проблем, предшествующих IPO», — объяснил управляющий партнер Mindrock Capital Григорий Трубкин.

Трудности Lemonade были вызваны в том числе критикой деятельности ведущего инвестора SoftBank и ухода из него ключевых лиц. Но уже первый день торгов закрылся ростом стоимости акций на 138%. По данным крупнейшей фондовой биржи США на 10 января, акции онлайн-страховщика торгуются по цене около $160 за штуку.

Компания работает на рынке страхования недвижимости и здоровья домашних животных, использует искусственный интеллект и анализ поведенческой экономики для обработки страховых случаев, предсказания рисков и распознавания мошенничеств. В Lemonade фонд страховых выплат отделен от собственных денег, поэтому компания не рассматривает экономию на выплатах как способ увеличения прибыли.

Lemonade удалось справиться с проблемами, провести одно из лучших IPO года и нарастить долю рынка (к концу 2020 года у компании был 1 млн активных пользователей), уточнил после экзита Григорий Трубкин. Тем не менее, компания все еще занимает небольшую долю рынка, потенциал роста не исчерпан, Lemonade планирует расширять свое присутствие на международных рынках.

В декабре Mindrock Capital инвестировал $22 млн в образовательную онлайн-платформу Udemy. Ранее фонд вложился в калифорнийскую образовательную компанию Coursera, которая оценивается в $3,7 млрд. Coursera планирует выйти на IPO в 2021 году.

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