Mindrock Capital инвестировала $4,3 млн в американского «единорога» рынка автоматизации Automation Anywhere

Mindrock Capital Павла Черкашина и Григория Трубкина инвестировала в Automation Anywhere $4,3 млн. Она занимается разработкой программного обеспечения на основе искусственного интеллекта для роботизированной автоматизации процессов (RPA).Об этом RB сообщили в пресс-службе инвестора.

Интерес предпринимателей к RPA-компаниям стал наиболее заметным после 2020 года. Это повышает производительность и прибыльность предприятий в долгосрочной перспективе.

Инвесторы особенно пристально стали следить за сектором после IPO UiPath в текущем году. На ее долю приходится 27% глобального рынка. Оценка этой компании составляет порядка $30 млрд.

В то же время Automation Anywhere занимает 19% от глобального рынка RPA-решений. Ее основали в 2003 году в калифорнийском городе Сан-Хосе (США). В 2019 году компанию оценивали в $6,8 млрд.

В начале 2021 года у компании было 2800 клиентов в более чем 90 странах. В прошлом году Automation Anywhere привлекла инвестиции на сумму $290 млн в раунде B. Раунд тогда возглавил фонд Salesforce Ventures, также в нем приняли участие Softbank Investment Advisers и Goldman Sachs, говорится на сайте Automation Anywhere. При этом на прошлой неделе фонд Arctic Ventures Антона Аликова инвестировал в нее $5 млн.

По словам управляющего партнера Mindrock Capital Григория Трубкина, аналитики и инвесторы верят, что RPA станет одним из самых быстрорастущих сегментов программного обеспечения и сможет достигнуть темпов в 20-30% в год.

«Искусственный интеллект и повсеместная роботизация становятся нашей реальностью, возможно, чуть быстрее, чем мы ожидали, но это направление было предопределено. Как инвесторы мы отслеживаем такие многообещающие короткие циклы и стремимся в них поучаствовать», — комментирует Григорий Трубкин.

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