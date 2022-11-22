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В Минэке предложили задействовать механизм ЭПР в проектах по обработке данных

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Минэк предложил распространить экспериментальный правовой режим (ЭПР) на проекты по обработке данных. Соответствующие поправки предлагаются к постановлению правительства от 18 декабря 2020 года об инновациях.

В Минэке предложили задействовать механизм ЭПР в проектах по обработке данных

ЭПР – это специальный режим, который отменяет нормы общего регулирования на время тестирования цифровых инноваций.

В министерстве считают, что сферу обработки данных следует поместить в так называемую цифровую песочницу, поскольку это поможет решить проблему получения согласия владельца данных на их обезличивание.

Такая мера предоставит бизнесу возможность тестировать продукты, которые, в частности, связаны с коммерческим использованием технологий работы с большими данными, разъяснили «Коммерсанту»  суть инициативы в Минэке.

По словам Карена Казаряна, директора по аналитике АНО «Цифровая экономика», в настоящее время вопрос коммерческих дата-посредников прорабатывается на уровне ЭПР. Перспективы государственных дата-посредников рассматриваются в рамках работы Минцифры по так называемому озеру данных.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко считает, что запуск ЭПР позволит понять, насколько эффективной может быть работа дата-посредников. Предполагается, что с их помощью можно будет регулировать обработку обезличенных данных без письменного согласия. Таким образом удастся повысить объемы предоставления согласий по каждому запросу, уточняет Сергей Плуготаренко.

Ранее в Минэке рассказали о планах упростить процедуру установления ЭПР. В ведомстве предлагают сократить сроки рассмотрения заявок, а также смягчить требования для компаний и ИП.

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Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock

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