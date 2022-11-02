Минэкономразвития упросит для бизнеса внедрение инновационных технологий

Минэкономразвития разработало законопроект, упрощающий установление экспериментальных правовых режимов (ЭПР), говорится на сайте ведомства. Это позволит бизнесу удобно и эффективно тестировать технологические инновации.

ЭПР – это специальный режим, который отменяет нормы общего регулирования на время тестирования цифровых инноваций.

Как отметил директор департамента цифровой экономики Минэкономразвития Владимир Волошин, ведомство готовит федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды», куда будут включены меры по упрощению механизма ЭПР. Речь идет о сокращении сроков рассмотрения документов, смягчении требований к компаниям и ИП. Также предусмотрена защита уже ведущихся экспериментов в тех случаях, когда в силу вступают новые законы, способные помешать процессу.

По словам Волошина, сегодня существуют четыре ЭПР в области беспилотного транспорта, в том числе воздушного. Ведомство готовит новые проекты в сфере персональных медицинских помощников для дистанционного наблюдения за пациентами. Также ЭПР планируется установить в сфере инвестирования в строительство и в области земельного контроля при помощи дронов. Всего в работе ведомства 18 таких проектов.

Для того, чтобы стать субъектом ЭПР, необходимо:

разработать свой проект программы ЭПР

описать суть экспериментальной инновации

указать, какие правовые нормы мешают внедрению разработок

обосновать свое предложение с точки зрения пользы для общества

Сегодня данная опция доступна юрлицам, ИП, госорганам и органам местного самоуправления.

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