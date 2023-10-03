«Больше плюсов, чем минусов»: глава Минфина поддержал легализацию онлайн-торговли алкоголем

Глава Минфина поддержал легализацию онлайн-торговли алкогольной продукцией. По словам Антона Силуанова, в этом «больше плюсов, чем минусов». Обновленный законопроект о продаже алкоголя в интернете должны внести в Госдуму осенью.
В Минфине выступили с поддержкой легализации торговли алкогольной продукцией в интернете. Позицию ведомства по этому вопросу озвучил его глава Антон Силуанов.
«Есть плюсы и минусы этого предложения. Я считаю, что плюсов больше, если установить порядок и контроль за продажей», – отметил Силуанов, его слова приводит «РИА Новости».
Силуанов уточнил, что сама инициатива онлайн-торговли алкоголем еще обсуждается, в правительстве нет единой позиции по этому вопросу.
Обновленный законопроект о продаже алкогольной продукции на маркетплейсах должны внести в Госдуму осенью. Минфин ранее выступал за то, чтобы ответственность за нарушения правил торговли алкоголем на маркетплейсах несли продавцы.
Эксперимент по продаже алкоголя на сайте «Почты России» должен начаться в ноябре. Предполагается, что получить заказ можно будет только по паспорту, либо по верификации через «Госуслуги».
Фото на обложке: 5PH /
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