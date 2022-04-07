Минфин предложит госбанкам не выплачивать дивиденды за 2021 год

Минфин предложит госбанкам отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год, несмотря на то, что прошлый год был для них одним из самых успешных за последнее время, заявил министр финансов Антон Силуанов. К вопросу выплаты дивидендов госкомпаниями Минфин будет подходить индивидуально, поскольку не у всех из них критическая ситуация.

«Мы считаем, что вопрос про дивиденды банков практически, можно сказать, решен в пользу банков, поскольку им требуется капитальная база, мы прекрасно это понимаем, банки достаточно много потеряли в нынешних условиях. Я уж не говорю про те банки, которые просто в SDN (блокирующие санкции США)», – передает РБК слова Силуанова.

Министр добавил, что Минфин разрешит банкам отказаться от выплат дивидендов несмотря на то, что прошлый год был для них одним из самых успешных за последнее время.

К вопросу выплат дивидендов госкомпаниями Минфин будет подходить индивидуально, добавил Силуанов. По его словам не у всех госкомпаний критическая ситуация, некоторые из них готовы поделиться прибылью с акционерами.

В конце февраля 2022 года Центральный банк рекомендовал банкам перенести выплату дивидендов и бонусов менеджерам. Такое решение было принято в рамках поддержки финансового сектора в условиях повышенной волатильности на рынке.

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