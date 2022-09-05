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Минфин и Банк России планируют легализовать расчет в криптовалютах

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минфин и ЦБ РФ считают необходимым легализовать трансграничные расчеты в криптовалютах, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Минфин и Банк России планируют легализовать расчет в криптовалютах

«Что касается регулирования рынка криптовалют, то разница в подходах осталась. Но могу сказать, что и Центробанк переосмыслил [подход] с учетом того, что ситуация менялась, и мы переосмысливаем. Потому что инфраструктура, которую мы планируем создавать, слишком жестка для использования криптовалют в трансграничных расчетах, что мы, конечно, должны в первую очередь легализовать», — сообщил Моисеев в интервью телеканалу «Россиия-24».

Замминистра добавил, что необходимо контролировать эту процедуру, чтобы «не было отмывания, оплаты наркотиков и так далее».

Моисеев пояснил, что суть предложений Минфина заключается в том, чтобы дать людям доступ к криптокошелькам аналогичным тем, которые сейчас открываются в сети.

«Сейчас люди открывают криптокошельки за пределами Российской Федерации. Нужно, чтобы это можно было сделать в России, чтобы это делали поднадзорные ЦБ субъекты, которые обязаны исполнять требования антиотмывочного законодательства, и в первую очередь, конечно, знать своего клиента», — пояснил чиновник.

По словам Моисеева, на данный момент альтернативы российскому фондовому рынку для тех, кто хочет совершать долгосрочные инвестиции, проживая в России, нет. Он также уверен, что несмотря на международные санкции российские фондовые индексы вырастут.

В конце августа премьер-министр России Михаил Мишустин предложил внедрять цифровые активы для оплаты импорта и экспорта. По мнению Мишустина, это станет безопасной альтернативой для всех сторон. Какие именно активы можно будет использовать для этих трансакций, не уточнялось.

Фото на обложке: Unsplash

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