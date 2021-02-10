Минфин задумал ввести в России «цифровой налог»

Минфин России изучает возможность введения нового налога для иностранных цифровых компаний, работающих в нашей стране. Об этом заявил замглавы министерства Алексей Сазанов в интервью, вышедшем на сайте KPMG.

«Крупные иностранные цифровые компании зарабатывают прибыль от оказания услуг в России, которая в принципе не облагается сейчас налогом в нашей стране, потому что зачастую у них нет здесь представительств. Поэтому мы будем стремиться изменить ситуацию и облагать эту прибыль налогом», — заявил Сазанов.

Пока изучаются механизмы и результаты его применения на основе опыта других стран, таких как Италия, Испания, Англия и Франция.

«Например, в Англии первый полноценный год применения цифрового налога закончится 31 марта этого года. Посмотрим на его результаты и будем думать о целесообразности его введения в России. Пока окончательного решения на этот счет нет», — добавил представитель Минфина.

Уже несколько лет иностранные технологические компании платят российский НДС (так называемый «налог на Google»). Осенью Минцифры представило ряд мер поддержки IT-отрасли, в том числе вычет НДС у российских компаний при лицензировании ПО иностранными пользователями. Эти меры ошибочно позиционировались как «обнуление налога на Google».