Что такое «налог на Google» и как он работает

Есть несколько моментов, зная о которых, можно легко разобраться в теме налогообложения цифровых услуг и понять, когда и как нужно платить налог на Google. Об этом рассказывает Александр Леушко, менеджер по развитию бизнеса «Банка 131».

В начале ноября Минцифры подготовило ряд мер поддержки IT-отрасли, в числе которых – вычет НДС у российских компаний при лицензировании ПО иностранными пользователями. Эти меры ошибочно позиционировались как «обнуление налога на Google».

Цифровой налог и вычет НДС: отличия

В первую очередь важно понимать, что «налог на Google» касается именно иностранных компаний – НДС в размере 16,67% обязаны платить компании-нерезиденты, оказывающие цифровые услуги гражданам России на ее территории.

Меры по поддержке IT-бизнеса, то есть возможность получить вычет по НДС в размере 20%, касаются российских компаний, которые передают права на использование программного обеспечения нерезиденту (если ПО включено в реестр отечественного).

Таким образом:

Вычет по НДС (20 %) касается компаний, которые являются резидентами;

Сегмент: ПО;

Продажа ПО осуществляется нерезидентам .

Налог на Google (16,67%) оплачивается компанией-нерезидентом;

Сегмент: цифровые услуги;

Цифровые услуги продаются гражданам России/местным компаниям.

Услуги, которые попадают под налог на Google

«Самая большая категория цифровых услуг, оказываемых россиянам иностранными компаниями – онлайн-реклама»

В половине случаев рекламные кабинеты зарегистрированы на компанию за пределами России, и туда может зайти любой пользователь, зарегистрироваться и начать покупать рекламные кампании, клики и.т.д. Это одна из самых больших категорий услуг, оказываемых россиянам. И вот с такого рода услуг компании должны платить «налог на Google».

Биржи фрилансеров и другие похожие онлайн-платформы тоже являются плательщиками. Налогом облагается, например, прослушивание музыки, просмотр кино, использование игровых сервисов, предоставление доменных имен, хостинг, поддержка сайтов и веб-страниц и прочее.

«Товары и услуги, заказанные через Интернет, но по факту полученные офлайн, не облагаются налогом на Google»

Если товары или услуги были получены заказчиком без использования интернета (хотя сам заказ оформлялся онлайн), то цифровым налогом они не облагаются. Например, продажи онлайн-ритейлеров.

Помимо этого, под закон о налоге на Google не попадают консультационные услуги по электронной почте, реализация и лицензирование ПО, компьютерных игр и баз данных на материальных носителях, а также предоставление доступа к Интернету. В случае оказания подобных услуг иностранцами, расчет и оплата НДС проходит в общем порядке и лежит на российской стороне. А после вступления в силу новых мер Минцифры, местные компании смогут получить вычет по НДС при лицензировании отечественного ПО иностранцами.

Реакция иностранных компаний

«Главная мотивация иностранных продавцов цифровых услуг оплачивать налог на Google – это возможность вести легальный и прозрачный бизнес на территории РФ»

Иностранные компании заинтересованы в постановке на налоговый учет, так как это дает возможность спокойно работать на территории РФ. Кроме того, у компаний b2c-сегмента и рекламных кабинетов нет возможности сделать налоговыми агентами самих пользователей.

В случае b2b-сегмента, в уплате цифрового налога заинтересованы и российские компании, так как это дает им право получить налоговый вычет.

В качестве примеров компаний, которые платят цифровой налог в России, можно назвать Apple, Google, Airbnb, Amazon.

Последние, кстати, после введения налога повысили цены на свои услуги. Другие компании, например Apple, цены оставили прежними, но включили в стоимость услуг НДС в размере 18%. Подобная механика характерна для многих стран, где введен цифровой налог.

Оплата налога – челлендж для зарубежных компаний

«Иностранным компаниям непросто оплатить налог на Google из-за технических нюансов»

Уплата российского НДС довольно нелегко дается зарубежным компаниям. Например, часто у компании-нерезидента нет юридически оформленного лица в России и банковского счета, тогда приходится делать SWIFT-перевод на реквизиты налоговой службы. Это вызывает трудности, так как российские банки отклоняют платежи с зарубежных счетов из-за их несовместимости с форматом SWIFT – в иностранных платежных поручениях отсутствуют полные реквизиты.

Поэтому продавцы услуг заинтересованы в понятных инструментах и платежных решениях, которые позволили бы им легко оплачивать этот налог. Налоговой также интересны подобные инструменты, так как это упростило бы взаимодействие с налогоплательщиками.

На начальных этапах введение цифрового налога осложняло работу, в том числе российским компаниям – ранее они сами могли платить НДС за услуги нерезидентов, и все было урегулировано, а затем правила поменялись, и иностранным компаниям самим нужно было становиться на учет в ФНС и платить налог. Это означало, что если после заключения договора российской компании и иностранного подрядчика последний не платил налог, то компания-резидент могла не получить налоговый вычет. С этим были сложности при запуске, и позже были предложены меры, позволяющие российским компаниями становиться налоговыми агентами для зарубежных продавцов электронных услуг.

Как помочь иностранному партнеру

«Оплатить налог Google за иностранную организацию могут российские консалтинговые компании или же банки-посредники»

Чтобы избежать рисков, связанных с неуплатой налога иностранным поставщиком, российская компания может обратиться к помощи банков-посредников или консалтинговых компаний, которые оформляют платежи нерезидентов. Банк-партнер возьмет на себя исчисление налога и его перечисление в ФНС, после чего предоставит компании фискальный чек.

Сейчас больше половины зарубежных корпораций, продающих ПО в России, получают консалтинговые услуги по налогообложению у компаний «большой четверки» (KPMG, Deloitte, Ernst & Young и PwC). Для российских банков и консалтинговых агентств, налоговое консультирование нерезидентов и оформление их платежей – это одна из возможных точек роста. ФНС все равно, кто вносит налог в бюджет – агент, бухгалтер юрлица или консультант.

Практические рекомендации по оплате налога на Google

В интересах российской компании убедиться, что иностранный партнер в курсе всех законодательных норм, и проверить перед заключением договора об оплате услуг его ИНН и КПП. Далее оплатой налога занимается либо иностранная компания, либо российская компания-посредник (банк, консалтинговое агентство):

чтобы проверить налоговый статус, компания-нерезидент может пройти онлайн-тест на официальном сайте ФНС; перед уплатой налога, иностранная компания должна встать на учет в налоговой (не позднее 30 календарных дней со дня начала оказания услуг); подать заявление о постановке на учет можно дистанционно, далее компании будет присвоен ИНН и КПП, и предоставлен доступ в личный кабинет; вести переписку с ФНС можно через личный кабинет (есть англоязычная версия); налог высчитывается в последний день квартала, в котором поступила оплата за услуги – стоимость услуг в иностранной валюте должна быть сконвертирована по курсу ЦБ РФ; налог можно перечислить со счета в иностранном банке, открывать счет в российском банке не нужно; реквизиты для уплаты НДС иностранной компанией можно узнать в личном кабинете, в разделе «Мой налог»==> «Реквизиты оплаты». уплата налога осуществляется в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; отчитываться в налоговый орган нужно ежеквартально.

На примере сделки с Airbnb цифровой налог работает так: если гражданин России сдал квартиру через Airbnb иностранцу, около 16% от суммы сделки уходит площадке. За съем квартиры цифровой налог платить не надо, а вот с 16 процентов Airbnb заплатит 16,67% налога.

Выводы: Тренд на протекционизм

Несмотря на то, что организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) работает над единым международным подходом к цифровому налогу, проблема налогообложения международных IT-корпораций пока не урегулирована – крупные компании, такие как Facebook и Google, оказывают цифровые услуги по всему миру и платят налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.

Таким образом, многие страны теряют налоговые доходы, а некоторые – включая Россию, Францию, Турцию и Италию, – уже ввели собственные цифровые налоги, и этот тренд на протекционизм набирает всё большие обороты.

Локальным регуляторам необходимо адаптироваться к новым реалиям цифровой экономики, и пока ОЭСР не придёт к мировому консенсусу, государствам выгодно разработать свои односторонние меры по введению цифрового налога. Это позволит не только пополнить бюджет страны, но и поддержать отечественные цифровые компании, которые априори платили больше налогов, чем зарубежные IT-гиганты.

В любом случае, знание нюансов уплаты цифрового налога пригодится предпринимателям уже сейчас, так как в скором будущем он станет таким же привычным, как стандартный НДС.