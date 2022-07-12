Минфин начнет выявлять необоснованные расходы госкомпаний

Министерство финансов РФ разработало методические рекомендации для оценки операционных расходов предприятий с государственным участием и мониторинг их исполнения, говорится в сообщении ведомства.

«Мониторинг направлен на выявление необоснованных расходов крупнейших госкомпаний, осуществляющих свою деятельность в том числе с привлечением средств федерального бюджета. К таким расходам могут относиться траты, не связанные с основными видами деятельности», — сообщил Минфин.

Документ устанавливает порядок сокращения таких расходов.

В середине марта СМИ писали, что вице-премьер Дмитрий Григоренко дал поручение оптимизировать и перераспределить расходы федерального бюджета в 2022 году. В первую очередь предлагалось оптимизировать расходы, которые в текущих условиях использовать невозможно и нецелесообразно.

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