Минфин начнет выявлять необоснованные расходы госкомпаний

Министерство финансов РФ разработало методические рекомендации для оценки операционных расходов предприятий с государственным участием и мониторинг их исполнения, говорится в сообщении ведомства.
Мониторинг покажет необоснованные расходы компаний на аренду дополнительных помещений, люксовые автомобили и прочее.
«Мониторинг направлен на выявление необоснованных расходов крупнейших госкомпаний, осуществляющих свою деятельность в том числе с привлечением средств федерального бюджета. К таким расходам могут относиться траты, не связанные с основными видами деятельности», — сообщил Минфин.
Документ устанавливает порядок сокращения таких расходов.
В середине марта СМИ писали, что вице-премьер Дмитрий Григоренко дал поручение оптимизировать и перераспределить расходы федерального бюджета в 2022 году. В первую очередь предлагалось оптимизировать расходы, которые в текущих условиях использовать невозможно и нецелесообразно.
Фото на обложке: Unsplash
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