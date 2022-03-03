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Минпромторг намерен поднять планку «налога на роскошь» для авто до 10 млн рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минпромторг разработал поправки в Налоговый кодекс России о повышении минимального порога стоимости автомобиля, на который распространяется «налог на роскошь», с 3  млн до 10 млн.

Минпромторг намерен поднять планку «налога на роскошь» для авто до 10 млн рублей

Проект с предложениями скоро внесут в правительство. Эти изменения будут распространяться на автомобили, купленные с 1 января 2022, говорится на сайте ведомства. 

Минпромторгу сейчас нужно опубликовать на официальном сайте перечень автомобилей дороже 3 млн рублей согласно требованиям действующего Налогового кодекса. Этот перечень носит информационный характер и не повлечет установление повышающего коэффициента налога на автомобили стоимостью от 3 до 10 млн рублей, отметили в Минпромторге.

Налог на роскошь — это коэффициент, на который умножается сумма обычного транспортного налога, уплачиваемого ежегодно автовладельцами. С 2014 года «роскошным» считается автомобиль стоимостью от 3 млн рублей. Для машин стоимостью до 5 млн рублей коэффициент равен 1,5. Авто стоимостью 5-10 млн рублей и возрастом до пяти лет облагается двойным налогом, стоимостью 10-15 млн и возрастом 10-20 лет — тройным.

С 1 января цены на машины в России выросли в пределах 3%. На ценообразование повлияла и стоимость сырья, которое используется для автопроизводства. Купить автомобиль по прошлогодней цене сложно, так как в основном на складах встречаются невостребованные предложения.

В конце февраля Россия начала «спецоперацию» на Донбассе и Украине, доллар и евро резко выросли. Это заставило многих автопроизводителей пересмотреть цены, а других и вовсе приостановить поставки. Источник в одном из крупнейших автодилерских холдингов страны сказал «Ведомостям», что ожидает в ближайшее время роста цен на автомобили не менее, чем на 20%.

Фото на обложке: nadia_if / Shutterstock

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