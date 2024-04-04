Минпромторг включил в реестр первый российский ИИ-сервер

Минпромторг включил модуль Delta Sprut от ООО «Дельта компьютерс» в реестр радиоэлектронной продукции. Он позволяет подключить до 16 графических процессоров (GPU), узнали «Ведомости».

До этого в ресстре оказывались только серверы с опцией подключения одного GPU, способные выполнять более простые задачи, такие как рендеринг фото- и видеоизображений.

Модуль Delta Computers — это отдельный мини-сервер, в который можно вставить несколько видеокарт, поясняет главный специалист отдела комплексных систем защиты информации «Газинформсервиса» Дмитрий Овчинников.

Его можно также подключить к существующим серверам и таким образом серверы смогут использовать вычислительные мощности одновременно нескольких видеокарт.

GPU позволяют выполнять одновременно большое количество похожих вычислений в потоке, например, для работы с 3D-графикой, массивом видеоданных, виртуальными рабочими столами без задержек, перечислил коммерческий директор инженерной компании «Уралэнерготел» Игорь Голенький.

Весной 2023 года Минпромторг из-за введения балльной системы вдвое сократил список электроники российских производителей. Для получения акта о происхождении продукции нужно обращаться в ТПП, на его основании Минпромторг делает заключение. Электроника из реестра получает преференции на госзакупках.

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