Минпромторг включил в реестр первый российский ИИ-сервер

Минпромторг включил модуль Delta Sprut от ООО «Дельта компьютерс» в реестр радиоэлектронной продукции. Он позволяет подключить до 16 графических процессоров (GPU), узнали «Ведомости».
До этого в ресстре оказывались только серверы с опцией подключения одного GPU, способные выполнять более простые задачи, такие как рендеринг фото- и видеоизображений.
Модуль Delta Computers — это отдельный мини-сервер, в который можно вставить несколько видеокарт, поясняет главный специалист отдела комплексных систем защиты информации «Газинформсервиса» Дмитрий Овчинников.
Его можно также подключить к существующим серверам и таким образом серверы смогут использовать вычислительные мощности одновременно нескольких видеокарт.
GPU позволяют выполнять одновременно большое количество похожих вычислений в потоке, например, для работы с 3D-графикой, массивом видеоданных, виртуальными рабочими столами без задержек, перечислил коммерческий директор инженерной компании «Уралэнерготел» Игорь Голенький.
Весной 2023 года Минпромторг из-за введения балльной системы вдвое сократил список электроники российских производителей. Для получения акта о происхождении продукции нужно обращаться в ТПП, на его основании Минпромторг делает заключение. Электроника из реестра получает преференции на госзакупках.
Фото на обложке: Unsplash
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