Минпромторг предложил снять с магазинов обязанность по выдаче бумажных чеков

Минпромторг предложил Федеральной налоговой службе (ФНС) отменить требование к магазинам по обязательной выдаче кассовых чеков с каждой покупкой. Инициатива предполагает, что бумажный чек будет выдаваться только по просьбе. Мера позволит сократить расходы бизнеса, поскольку в нынешних условиях значительно выросла стоимость кассовой ленты.

Письмо с таким предложением замглавы Минпромторга Виктор Евтухов направил в ФНС, сообщили «Известия». В министерстве считают, что чеки можно выдавать только по требованию покупателей.

По словам Евтухов подорожание кассовой ленты увеличит расходы розничной торговли примерно на 30 млрд рублей в год. Кроме того, иностранные поставщики снизили объемы отгрузок. Сейчас ритейлеры и Минпромторг ищут новых иностранных партнеров. Например, российская сторона уже провела совещание с китайским производителем чековой ленты.

В связи с непростой ситуацией Минпромторг предложил налоговой службе сохранить действующий с 17 марта 2022 года мораторий. Он предполагает, что торговые сети, которые не выдают бумажные кассовые чеки, не привлекают к ответственности.

Одна из основных целей кассовой реформы — защита интересов бизнеса от недобросовестной конкуренции со стороны тех, кто сокращает свои издержки за счет уклонения от уплаты налогов, подчеркнули в ФНС. Предложения, которые создают условия для уклонения от полного учета выручки, в том числе за счет невыдачи чека потребителям, могут привести к всплеску нечестной и несправедливой конкуренции в бизнесе, добавили в службе.

Вся специализированная бумага, в том числе для касс, действительно значительно подорожала, так как поставляется из недружественных государств и оплачивается в валюте, отметила глава практики ФБК Legal Елизавета Капустина. Поэтому предложенные меры могут поддержать бизнес, считает эксперт. Однако некоторым категориям граждан, например, пенсионерам, вряд ли удобны и доступны электронные чеки, указала она.

ФНС 17 марта 2022 года ввела для продавцов временный мораторий на штрафы за отсутствие бумажного чека, если чековая лента отсутствует по не зависящим от них обстоятельствам.

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