ФНС временно отменила штрафы для магазинов за отсутствие бумажного чека

Федеральная налоговая служба (ФНС) временно не будет привлекать продавцов к ответственности за отсутствие бумажного чека, если чековая лента отсутствует по не зависящим от них обстоятельствам, сообщила пресс-служба налогового органа.

По данным основных поставщиков кассовой ленты проблем с обеспечением потребностей рынка чековой лентой нет, сообщили в ФНС. Однако в период переориентации логистических цепочек возможны локальные кратковременные перебои с поставками.

«В этот период ФНС России не планирует привлекать пользователей ККТ к ответственности за отсутствие бумажного чека, если расчет зафиксирован на кассе, а чековая лента отсутствует по не зависящим от них обстоятельствам (временное отсутствие на рынке). В данном случае это объективное обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вины», — говорится в сообщении.

В налоговой службе отметили, что снизить расходы на приобретение кассовой ленты владельцы онлайн-касс могут, выдавая покупателям электронные чеки. Для этого необходимо согласие покупателя на формирование такого чека, который направляется на номер телефона или адрес электронной почты.

Также можно отказаться от бумажного чека, если покупатель согласен получить чек через сервис «Мои чеки онлайн». Для этого необходимо указать в чеке номера телефона или электронную почту покупателя. Используя сервис, чеки в электронном виде можно дополнительно не направлять покупателю, они автоматически будут загружаться в сервис.

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