Небеленая офисная бумага, произведенная российскими предприятиями, полезна для глаз человека, в отличие от беленой, считают в Минпромторге. Там также уверены, что такая бумага наносит меньший вред экологии России.

В начале марта в России возник дефицит белой бумаги, отечественные производители из-за санкций лишились поставок химикатов для отбеливания бумаги.

В Минпромторге заявили о пользе для глаз российской желтой офисной бумаги