В Минпромторге заявили о пользе для глаз российской желтой офисной бумаги

Небеленая офисная бумага, произведенная российскими предприятиями, полезна для глаз человека, в отличие от беленой, считают в Минпромторге. Там также уверены, что такая бумага наносит меньший вред экологии России.
В начале марта в России возник дефицит белой бумаги, отечественные производители из-за санкций лишились поставок химикатов для отбеливания бумаги.
«Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага полезна для глаз человека», — заявил замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров (цитата по РИА Новости).
По его словам, себестоимость фактурной бумаги падает: «Считаем, что это был серьезный маневр целлюлозно-бумажными комбинатами».
Российские производители ранее получали химикаты для отбеливания бумаги из Финляндии, однако из-за санкций поставки были прекращены. Бочаров уточнил, что Светлогорские, Кондопожские, Туринские ЦБК уже приспособились в условиях санкционного давления и начали производить офисную бумагу без использования отбеливателя.
По данным Минпромторга, сейчас потребительский спрос на небеленую бумагу «гораздо выше», чем на обычную белую. При этом, отметил Бочаров, фактурная бумага является более экологичной и наносит меньший вред экологии России.
Представитель Минпромторга также упомянул, что спекулятивный спрос на бумагу, возникший в марте, был закрыт в конце мая.
Фото на обложке: Unsplash
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