Минпромторг предложил ужесточить требования к мобильным операционным системам

Минпромторг предложил ужесточить требования к включению мобильных операционных систем (ОС) в реестр российского программного обеспечения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора департамента цифровых технологий Минпромторга Владимира Дождева.
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По словам Дождева, необходимо усилить проверку мобильных операционок и проводить ее «по всему фронту классов, рисков и угроз, которые могут возникать при использовании открытых архитектур, которые на самом деле контролируются иностранными разработчиками».
Представитель Минпромторга уверен, что нужно сфокусироваться на существующих в России защищенных мобильных ОС.
В Минпромторге также добавили, что предлагается ужесточить требования к мобильным операционным системам с открытым исходным кодом.
Какие требования необходимо ввести, по мнению ведомства:
- требование об отсутствии в составе ОС иностранных компонентов;
- требование для разработчиков своими силами подтверждать возможность техподдержки и выпуска новых версий всех компонентов системы;
- требование подтверждать соответствие всем нормам информационной безопасности, которые предъявляют регуляторы.
Требования планируют распространить на операционные системы, которые используются на объектах критической информационной инфраструктуры (сети связи и информсистемы госорганов, энергетические, финансовые, транспортные и ряд др. компаний), а также к программно-аппаратным комплексам для госнужд.
Источник РБК на IT-рынке сообщил, что инициативу лоббирует «Ростелеком» из-за правовых рисков разработки мобильной ОС на базе AndroidOpen Source Project (AOSP).
В апреле «Ростелеком», владеющий разработчиком операционной системы «Аврора», приступил к изучению законности использования AOSP. Компания заказала у американской юридической фирмы заключение о возможных рисках и обнаружила, что они действительно существуют.
Собеседник издания также указывает, что еще одна проблема — возможность создать операционку с открыты исходным кодом «малыми силами», и тогда она станет конкурентом «Авроре».
Фото на обложке: Unsplash
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