Минпромторг предложил повысить таможенные пошлины на ввоз электроники

В министерстве пояснили, что о планах повышать на конкретную величину пока говорить рано. Ведомство будет прорабатывать вопрос вместе с заинтересованными предприятиями и Минэкономразвития.

Снача будет рассматриваться возможность повышения пошлин по товарным категориям, в которых объем внутреннего производства достаточен для покрытия потребностей рынка, добавил представитель Минпромторга.