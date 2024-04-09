Минпромторг предложил повысить таможенные пошлины на ввоз электроники. Среди получателей письма — консорциумы «Вычислительная техника», «Телекоммуникационные технологии», «Светотехника», ассоциация предприятий «Электронное машиностроение», госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос», пишут «Ведомости».
В министерстве пояснили, что о планах повышать на конкретную величину пока говорить рано. Ведомство будет прорабатывать вопрос вместе с заинтересованными предприятиями и Минэкономразвития.
Снача будет рассматриваться возможность повышения пошлин по товарным категориям, в которых объем внутреннего производства достаточен для покрытия потребностей рынка, добавил представитель Минпромторга.
Российские производители идею поддерживают, но ритейлеры категорически против. Повышение пошлин поможет сборщикам электроники, но может повысить цены на импортную электронику, говорят участники рынка.
За последние два года по параллельному импорту в Россию ввезли товаров на сумму более $70 млрд. Российский рынок смартфонов в прошлом году составил 681 млрд рублей, количество проданных устройств достигло 30,7 млн штук, говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов в конце 2023 года.
В апреле 2024 года российские производители предложили Минцифры запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков. В организации также попросили льготные кредиты для производства российской техники.
Фото на обложке: bodnar.photo /
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