Минпромторг вложит 5,7 млрд рублей в производство российских процессоров c техпроцессом 65 нм

Минпромторг вложит 5,7 млрд рублей в разработку оборудования для печати чипов на кремниевые пластины по топологии 130-65 нм. Установку планируется разработать к 2026 году, на ней будут печатать чипы для интернета вещей, кассового оборудования и автомобильной электроники. Intel выпустила процессор Pentium 4 по технологии 65 нм еще в 2006 году.

Конкурс Минпромторга на разработку отечественной фотолитографической установки (оборудование для печати чипов на кремниевых пластинах) стоимостью 5,7 млрд рублей выиграло АО «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ), сообщил «Коммерснатъ».

Согласно тендерной документации, установка должна состоять из специального оптического устройства, в том числе системы загрузки фотошаблонов, камеры с высокой точностью стабилизации температуры и программного обеспечения (ПО). Работы необходимо выполнить до ноября 2026 года.

По словам гендиректора ЗНТЦ Анатолия Ковалеве, одним из основных компонентов оборудования станет отечественный лазер. Компания рассматривает несколько партнеров.

Технология 65 нм, вышла на рынок еще в 2006 году, однако она востребована у российской радиоэлектронной промышленности. «Технология 130-65 нм не самая современная, но самая ходовая для современных микроконтроллеров и множества периферийных микросхем»,— отметил исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. По мнению экспертов, проект может снизить зависимость от импортных установок.

Отсутствие оборудования остается одной из главных проблем развития российской отрасли радиоэлектроники. Согласно стратегии отрасли, утвержденной правительством, до 2030 года стоит задача разработать оборудование с проектными нормами 250-28 нм, а также решения для норм 22-20 нм, 16-14 нм (используются в процессорах для ПК, серверов и смартфонов).

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