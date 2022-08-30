Минпромторг представил предложения по поддержке промышленных кластеров, которые работают на импортозамещение технологически сложной продукции. Среди них — обнуление налога на прибыль, понижение ставки страховых взносов в два раза и льготные кредиты.

Минпромторг предложил обнулить налог на прибыль и снизить страховые взносы для проектов импортозамещения