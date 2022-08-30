Минпромторг предложил обнулить налог на прибыль и снизить страховые взносы для проектов импортозамещения

Минпромторг представил предложения по поддержке промышленных кластеров, которые работают на импортозамещение технологически сложной продукции. Среди них — обнуление налога на прибыль, понижение ставки страховых взносов в два раза и льготные кредиты.
Ведомство подготовило перечень мер после того, как президент РФ анонсировал в ходе ПМЭФ новые условия работы промышленных кластеров. Газета «Ведомости» ссылается на копию документа Минпромторга с перечнем мер от 22 августа.
Как поддержат проекты импортозамещения:
- Предлагается обнулить ставку налога на прибыль от реализации проекта по импортозамещению и на семь лет снизить страховые взносы для работников — в два раза, до 7,6%.
- Гарантировать закупки импортозамещенной продукции ведомство планирует с помощью механизма СПИК. На его платформе будет обеспечена долгосрочная закупка промышленной продукции.
- Планируется возмещать покупателям до 50% затрат на приобретение пилотных партий продукции промышленных кластеров.
- Предлагается ввести мораторий на налоговые проверки на один год, а затем в течение 2–3 лет с начала работы перевести их в режим налогового мониторинга. Также планируется отменить плановые, камеральные и выездные таможенные проверки — ФТС сможет в экспериментальном режиме проводить дистанционный мониторинг сведений из систем учета товаров.
- Разрабатывается механизм льготного кредитования предприятий обрабатывающей промышленности. Займы будут выдаваться на проекты по производству критической продукции по ставке 90% от «ключа», остальную часть процентов власти будут субсидировать банкам. Срок кредита — не более 10 лет.
Фото на обложке: Unsplash
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