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Минпромторг предложил обнулить налог на прибыль и снизить страховые взносы для проектов импортозамещения

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минпромторг представил предложения по поддержке промышленных кластеров, которые работают на импортозамещение технологически сложной продукции. Среди них — обнуление налога на прибыль, понижение ставки страховых взносов в два раза и льготные кредиты.

Минпромторг предложил обнулить налог на прибыль и снизить страховые взносы для проектов импортозамещения

Ведомство подготовило перечень мер после того, как президент РФ анонсировал в ходе ПМЭФ новые условия работы промышленных кластеров. Газета «Ведомости» ссылается на копию документа Минпромторга с перечнем мер от 22 августа. 

Как поддержат проекты импортозамещения:

  • Предлагается обнулить ставку налога на прибыль от реализации проекта по импортозамещению и на семь лет снизить страховые взносы для работников — в два раза, до 7,6%.
  • Гарантировать закупки импортозамещенной продукции ведомство планирует с помощью механизма СПИК. На его платформе будет обеспечена долгосрочная закупка промышленной продукции.
  • Планируется возмещать покупателям до 50% затрат на приобретение пилотных партий продукции промышленных кластеров.
  • Предлагается ввести мораторий на налоговые проверки на один год, а затем в течение 2–3 лет с начала работы перевести их в режим налогового мониторинга. Также планируется отменить плановые, камеральные и выездные таможенные проверки — ФТС сможет в экспериментальном режиме проводить дистанционный мониторинг сведений из систем учета товаров.
  • Разрабатывается механизм льготного кредитования предприятий обрабатывающей промышленности. Займы будут выдаваться на проекты по производству критической продукции по ставке 90% от «ключа», остальную часть процентов власти будут субсидировать банкам. Срок кредита — не более 10 лет.

Фото на обложке: Unsplash

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