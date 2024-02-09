Минпромторг включил в список товаров для параллельного импорта вентиляторы и оборудование Husqvarna

Минпромторг РФ обновил список товаров для параллельного импорта. В него вошли вентиляторы Soler & Palau и итальянской Vortice, компрессоры Air System, бренды горнодобывающего оборудования Dewalt, Epiroc и Husqvarna.

Кроме того, в перечень вошли дополнительные исключения для косметики, парфюмерной продукции и одежды. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее механизм параллельного импорта продлили на весь 2024 год. Перечень товаров для такого импорта будет постепенно уменьшаться по мере наполнения рынка товарами российского производства. За два года действия программы по параллельному импорту ввезли товаров в Россию на $70 млрд.

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