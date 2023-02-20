Минтранс призвал регионы создать инфраструктуру для электросамокатов

Минтранс направил в регионы письмо, в котором сообщается о необходимости интегрировать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) в транспортную систему, выяснил «Коммерсантъ».

С 1 марта в силу вступают обновленные ПДД, которые уточняют правила использование СИМ. Например, скорость движения на таких средствах не должна превышать 25 км/ч. Также появятся новые знаки, которые будут регулировать движение.

В письме Минтранса указывается, что СИМ должны прочно войти в повседневную жизнь как альтернатива автомобилям и общественному транспорту. Особенно это касается тех случаев, когда человеку нужно преодолеть расстояние до 5 км в черте города.

Так, региональным органам власти нужно обеспечить «условия для безопасного и комфортного использования гражданами СИМ» через их интеграцию «в транспортную систему».

Ведомство ожидает, что в местах общего пользования будут организованы специальные парковки для СИМ. Речь идет о тротуарах, пешеходных улицах, остановках транспорта, людных зонах возле торговых центров. В Минтрансе отдельно подчеркивают, что паркинги при этом не должны мешать пешеходам. Допускается парковка СИМ в парковочных карманах.

В целом в письме сказано, что местное руководство должно мотивировать граждан к более активному использованию СИМ.

По словам главы центра «Движение без опасности» Вадима Мельникова, пока не существует механизмов, которые побуждали бы регионы активно работать над инфраструктурой для СИМ.

Аналогичной позиции придерживается глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов, указывая, что Минтрансу стоило бы обеспечить финансирование, например, качественных велодорожек. По его мнению, текущие меры могут лишь понизить безопасность движения.

Глава комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры заксобрания Петербурга Алексей Цивилев полагает, что поправки в ПДД нуждаются в доработке. Парламентарий направил обращение российскому премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отложить вступление в силу этих изменений.

По мнению Цивилева, из-за так называемого нештрафуемого порога в 20 км/ч, который сегодня позволяет нарушать скоростной режим, самокатчики будут ездить со скоростью 45 км/ч вместо 25 км/ч.

Фото на обложке: Andriy Bilous / Shutterstock