Пользователям электросамокатов запретят сигналить пешеходам

Минтранс подготовил проект изменений в ПДД, которые приравняют пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, к водителям транспортных средств, сообщили «Интерфаксу» в ведомстве. Документ также ужесточает правила езды на самокатах.

«Более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий), что обеспечит безопасность для таких участников дорожного движения. Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала», — сообщили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве предложили ограничить скорость движения СИМ при сближении с пешеходами до 10 км/ч и ввести «более четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом». Также будет введен «однозначный запрет движения на СИМ более одного человека вне зависимости от конструкции», указали в Минтрансе.

В конце февраля замминистра транспорта Валентин Иванов сообщил о рассмотрении правительством возрастных ограничений для пользователей электросамокатов. В ноябре прошлого года Иванов отмечал, что возрастной порог может составить «14, 16, 18 даже лет».

10 февраля на сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация об обязательной верификации при аренде электросамокатов с этого года. Новые правила должны повысить безопасность на дорогах, отметили в мэрии. Из-за необходимости верификации электросамокат смогут арендовать только совершеннолетние пользователи.

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