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Пользователям электросамокатов запретят сигналить пешеходам

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Минтранс подготовил проект изменений в ПДД, которые приравняют пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, к водителям транспортных средств, сообщили «Интерфаксу» в ведомстве. Документ также ужесточает правила езды на самокатах.

Пользователям электросамокатов запретят сигналить пешеходам
  1. Новости

«Более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий), что обеспечит безопасность для таких участников дорожного движения. Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала», — сообщили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве предложили ограничить скорость движения СИМ при сближении с пешеходами до 10 км/ч и ввести «более четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом». Также будет введен «однозначный запрет движения на СИМ более одного человека вне зависимости от конструкции», указали в Минтрансе.

  • В конце февраля замминистра транспорта Валентин Иванов сообщил о рассмотрении правительством возрастных ограничений для пользователей электросамокатов. В ноябре прошлого года Иванов отмечал, что возрастной порог может составить «14, 16, 18 даже лет».
  • 10 февраля на сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация об обязательной верификации при аренде электросамокатов с этого года. Новые правила должны повысить безопасность на дорогах, отметили в мэрии. Из-за необходимости верификации электросамокат смогут арендовать только совершеннолетние пользователи.

Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock / FOTODOM

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