Минтранс обяжет агрегаторы такси передавать данные ФСБ

Минтранс разработал законопроект о такси, который обязывает агрегаторы и таксопарки передавать все данные в режиме онлайн Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Минтранс подготовил новую версию законопроекта «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», сообщил РБК.

Согласно документу, службы заказа такси (агрегаторы или таксопарки с собственным мобильным приложением) будут обязаны предоставить «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным ФСБ. В документе не уточняется, какие данные агрегаторы будут обязаны передавать. Там указано лишь, что речь идет о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».

Также службы такси будут обязаны передавать информацию о перевозках (о местоположении такси, водителе и др.) в Региональную навигационно-информационную систему. Отмечается, что законопроект уже прошел межведомственное согласование.

Также законопроект:

Вводит минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа.

Ограничивает количество такси для каждого региона.

Обязывает устанавливать устройства контроля за усталостью водителя.

Вводит ответственность агрегаторов за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира, если у водителя не было разрешения.

Обязывает службу такси открывать представительства в регионах присутствия, заключать договор с самозанятыми и др.

Законопроект в ближайшее время планируется внести в Госдуму, сообщила председатель Общественного совета по развитию такси в регионах России Ирина Зарипова. По ее словам, при работе над документом учитывались мнения участников рынка. При этом Зарипова отметила, что несмотря на необходимость регулирования рынка такси, с учетом текущей экономической ситуации принятие законопроекта лучше было бы отложить до осени 2022 года.

В марте 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин предложил отказаться от избыточного регулирования рынка такси. В частности, московские власти предложили отказаться от послерейсовых медицинских осмотров водителей, отменить обязательную предрейсовую проверку технического состояния автомобилей, возраст которых менее двух лет и др.

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