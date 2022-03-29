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Минтранс обяжет агрегаторы такси передавать данные ФСБ

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Минтранс разработал законопроект о такси, который обязывает агрегаторы и таксопарки передавать все данные в режиме онлайн Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Минтранс обяжет агрегаторы такси передавать данные ФСБ

Минтранс подготовил новую версию законопроекта «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», сообщил РБК.

Согласно документу, службы заказа такси (агрегаторы или таксопарки с собственным мобильным приложением) будут обязаны предоставить «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным ФСБ. В документе не уточняется, какие данные агрегаторы будут обязаны передавать. Там указано лишь, что речь идет о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».

Также службы такси будут обязаны передавать информацию о перевозках (о местоположении такси, водителе и др.) в Региональную навигационно-информационную систему. Отмечается, что законопроект уже прошел межведомственное согласование.

Также законопроект:

  • Вводит минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа.
  • Ограничивает количество такси для каждого региона.
  • Обязывает устанавливать устройства контроля за усталостью водителя.
  • Вводит ответственность агрегаторов за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира, если у водителя не было разрешения.
  • Обязывает службу такси открывать представительства в регионах присутствия, заключать договор с самозанятыми и др.

Законопроект в ближайшее время планируется внести в Госдуму, сообщила председатель Общественного совета по развитию такси в регионах России Ирина Зарипова. По ее словам, при работе над документом учитывались мнения участников рынка. При этом Зарипова отметила, что несмотря на необходимость регулирования рынка такси, с учетом текущей экономической ситуации принятие законопроекта лучше было бы отложить до осени 2022 года.

В марте 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин предложил отказаться от избыточного регулирования рынка такси. В частности, московские власти предложили отказаться от послерейсовых медицинских осмотров водителей, отменить обязательную предрейсовую проверку технического состояния автомобилей, возраст которых менее двух лет и др.

Фото на обложке: ESB Professional / Shutterstock

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