Минтруд разъяснил действия работодателя при мобилизации сотрудника

Минтруд подготовил разъяснения прав граждан и обязанностей работодателей в связи с указом президента об объявлении частичной мобилизации в России.
В постановлении сообщается, что компании не могут уводить мобилизованных сотрудников, уточняется порядок выплат зарплат и премий, правила приостановки трудового договора и другие вопросы.
Приводим правила Минтруда:
- Бизнес не сможет уволить мобилизованного сотрудника и должен будет сохранить за ним рабочее место.
- Трудовой договор между работником и работодателем приостанавливается на время службы.
- Чтобы приостановить трудовой договор, сотрудник должен принести повестку из военкомата либо предоставить ее копию
- Работники на «удаленке» и те, кто участвует в электронном документообороте, отправляют компании скан повестки.
- Трудовой договор сотрудников на испытательном сроке приостанавлвается.
- Если работника уже уведомили о сокращении, но он еще продолжает работать, то при получении повестки его трудовой договор также приостанавливается.
- Срочный трудовой договор приостанавливается.
- Чтобы приостановить трудовой договор, работодатель издает приказ об этом. Заключать соглашение с сотрудником не нужно.
- На основе приказа компания производит все выплаты, причитающиеся сотруднику в текущий момент: зарплату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, оплату командировочных расходов, единовременные поощрительные и другие выплаты.
- Компенсировать неиспользованные дни отпуска бизнес будет по заявлению работника.
- Другие выплаты осуществляются по решению работодателя. Так, позднее могут быть выплачены премии по итогам квартала или года.
- Если работник получил повестку и был уволен, компания должна издать приказ об отмене этого решения и отчитаться в Пенсионный фонд, занести запись об отмене в трудовую книжку. После этого издается приказ о приостановлении трудового договора на основании повестки о призыве.
- Если компания отказывается отменять приказ об увольнении, работник (или доверенное лицо) имеет право обратится с жалобой в прокуратуру.
- Все сотрудники, призванные по мобилизации с 21 сентября, имеют право вернуться на рабочее место на прежних условиях.
- На время приостановки трудового договора работодателю разрешено заключать срочные трудовые договоры и временно трудоустраивать людей на замену.
Фото на обложке: Unsplash
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