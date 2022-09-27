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Минтруд разъяснил действия работодателя при мобилизации сотрудника

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минтруд подготовил разъяснения прав граждан и обязанностей работодателей в связи с указом президента об объявлении частичной мобилизации в России.

В постановлении сообщается, что компании не могут уводить мобилизованных сотрудников, уточняется порядок выплат зарплат и премий, правила приостановки трудового договора и другие вопросы.

Минтруд разъяснил действия работодателя при мобилизации сотрудника

Приводим правила Минтруда:

  • Бизнес не сможет уволить мобилизованного сотрудника и должен будет сохранить за ним рабочее место.
  • Трудовой договор между работником и работодателем приостанавливается на время службы.
  • Чтобы приостановить трудовой договор, сотрудник должен принести повестку из военкомата либо предоставить ее копию
  • Работники на «удаленке» и те, кто участвует в электронном документообороте, отправляют компании скан повестки.
  • Трудовой договор сотрудников на испытательном сроке приостанавлвается.
  • Если работника уже уведомили о сокращении, но он еще продолжает работать, то при получении повестки его трудовой договор также приостанавливается.
  • Срочный трудовой договор приостанавливается.
  • Чтобы приостановить трудовой договор, работодатель издает приказ об этом. Заключать соглашение с сотрудником не нужно. 
  • На основе приказа компания производит все выплаты, причитающиеся сотруднику в текущий момент: зарплату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, оплату командировочных расходов, единовременные поощрительные и другие выплаты.
  • Компенсировать неиспользованные дни отпуска бизнес будет по заявлению работника.
  • Другие выплаты осуществляются по решению работодателя. Так, позднее могут быть выплачены премии по итогам квартала или года.
  • Если работник получил повестку и был уволен, компания должна издать приказ об отмене этого решения и отчитаться в Пенсионный фонд, занести запись об отмене в трудовую книжку. После этого издается приказ о приостановлении трудового договора на основании повестки о призыве.
  • Если компания отказывается отменять приказ об увольнении, работник (или доверенное лицо) имеет право обратится с жалобой в прокуратуру.
  • Все сотрудники, призванные по мобилизации с 21 сентября, имеют право вернуться на рабочее место на прежних условиях.
  • На время приостановки трудового договора работодателю разрешено заключать срочные трудовые договоры и временно трудоустраивать людей на замену.

Фото на обложке: Unsplash

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