Минтруд подготовил разъяснения прав граждан и обязанностей работодателей в связи с указом президента об объявлении частичной мобилизации в России.

В постановлении сообщается, что компании не могут уводить мобилизованных сотрудников, уточняется порядок выплат зарплат и премий, правила приостановки трудового договора и другие вопросы.

Минтруд разъяснил действия работодателя при мобилизации сотрудника