Минтруд предсказал снижение потребности в продавцах

К 2029 году в России упадет спрос на работников торговой отрасли, а наибольший рост спроса ожидается в отношении сотрудников сферы персональных услуг. Об этом сообщил РБК, который изучил кадровый прогноз Минтруда. Подлинность документа подтвердил источник издания, знакомый с содержанием.

По данным ведомства, число россиян, занятых в сфере торговли в 2024 году, к 2029 году сократится на 233 тыс., с 13,26 млн до 13,03 млн. Сокращение затронет и другие профессиональные отрасли, в частности, рабочие места госсектора сократятся на 66 тыс. — с 3,58 млн до 3,51 млн.

Сильнее всего сократятся рабочие места продавцов и помощников продавцов магазинов — на 132,7 тыс. человек, бухгалтеров — на 67,7 тыс., менеджеров по продажам — на 43,5 тыс., подсчитали в Минтруде.

«Это объясняется стабильно растущей популярностью маркетплейсов — онлайн-платформ для продажи и покупки товаров — и введением магазинами систем самообслуживания. Дополнительно это подтверждают и показатели прогнозируемого роста к 2029 году числа работников, занятых учетом, приемом и выдачей товаров на складах (на 79,5 тыс.), а также специалистов по транспортным перевозкам (на 13,2 тыс.)», — заявили в Минтруде.

Наибольший рост числа рабочих мест в ведомстве ждут от сферы персональных услуг — по прогнозам министерства, рост должен составить 348 тыс. человек. В эту категорию входят бытовые (стирка, химчистка) услуги и услуги в сфере красоты, а также ремонт, деятельность профсоюзов, партий и религиозных организаций.

По словам директора по персоналу HR-платформы Skillaz Ксении Степановой, рост спроса на эти услуги объясняется текущим трендом на здоровый образ жизни и психическое здоровье. «Растет потребность в медицинских и парамедицинских специалистах, таких как сиделки, реабилитологи, психологи, а также в репетиторах, коучах и тренерах. В сфере wellness и красоты востребованы специалисты по фитнесу, диетологи, косметологи», — считает Степанова.

Кроме того, Минтруд ожидает существенное увеличение числа рабочих мест в обрабатывающих производствах (рост составит 203 тыс. человек), в транспортировке и хранении (194 тыс.), в гостиничном и ресторанном бизнесе (168 тыс.) и других сферах.

В октябре Минтруд предложил повысить на 50%, до 234,9 тыс. человек, число квот для квалифицированных иностранных работников, привлекаемых в Россию из-за рубежа в 2025 году. В ведомстве это обосновали дефицитом кадров и применением импортного высокотехнологичного оборудования.

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