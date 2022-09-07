Платежная система «Мир» объявила о партнерстве с компанией Mileonair, которая предоставит держателям карт российской платежной системы доступ в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов. Об этом говорится в сообщении НСПК (оператор «Мира»).

У держателей карт «Мир» появится доступ в бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов