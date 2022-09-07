У держателей карт «Мир» появится доступ в бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов

Платежная система «Мир» объявила о партнерстве с компанией Mileonair, которая предоставит держателям карт российской платежной системы доступ в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов. Об этом говорится в сообщении НСПК (оператор «Мира»).
Доступ в бизнес-залы можно будет получить с помощью мобильного приложения «Привет, Мир!» и приложения Mileonair без предъявления карты.
Компании приступили к интеграции сервиса, который планируется предоставить банкам, выпускающим карты «Мир», до конца 2022 года.
По оценке НСПК, в течение 2021 года бизнес-залами аэропортов ежемесячно пользовались порядка 400 тыс. клиентов российских банков. В 2022 году количество посещений бизнес-залов «существенно сократилось».
«Сейчас мы видим предпосылки к возобновлению интереса к таким услугам, спрос продолжит расти, и в горизонте одного года он может вернуться к показателям 2021 года, чему в том числе будет способствовать наше совместное решение», — сообщил коммерческий директор платежной системы «Мир» Дмитрий Бувин.
- Mileonair — российская IT-платформа, объединяет в единую экосистему аэропорты, ж/д вокзалы и авиакомпании. С 2020 года компания разрабатывает продукты, потребителями которых являются как розничные клиенты, так и премиальные клиенты российских банков.
- Участниками платежной системы «Мир» являются более 270 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. По состоянию на 1 августа 2022 года выдано свыше 145 млн карт.
Фото на обложке: Sergio Photone /
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