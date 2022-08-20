Расширять географию карт «Мир» планируется за счет Китая, Египта, Индии и Таиланда

Замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что Россия вступила в переговорный процесс о возможностях использования отечественной платежной карты «Мир» с Азербайджаном, Бахрейном, Египтом, Индией, Китаем, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом «и другими странами».

В интервью информационному агентству ТАСС он сообщил, что расширение географии работоспособности российских карт стало приоритетной задачей из-за «необоснованной блокировки всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем».

Переговоры находятся на разных стадиях, и в представители МИД РФ надеются, что карты «Мир» станут вскоре доступны не только в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Южной Корее и Южной Осетии.

Судя по недавним заявлениям посла Нигерии в России Абдуллахи Шеху, дальше всего переговоры продвинулись с этой страной. Дипломат сообщил, что вопрос внедрения российских карт уже вплотную рассматривается с коллегами из РФ.

«Известия» напоминают, что предложение о присоединении к российской платежной системе получили также Мальдивы. В Иране уверяют, что у республики есть все технические возможности для подключения карт «Мир».

А «Коммерсант» выяснил, что в некоторых банках Турции получается платить даже картами крупнейших российских банков под санкциями.

В интервью ТАСС Панкин также рассказал, что Россия усиленными темпами развивает Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) от ЦБ РФ, чтобы скорее перейти от системы межбанковских платежей SWIFT на отечественный аналог.

Он назвал его «более защищенным от внешнего давления механизмом передачи финансовой информации».

Этот переход, по словам представителя МИД РФ, поможет избежать проблем при выполнении «рутинных международных платежей».

Политик верит, что «непредвзятая» СПФС может заинтересовать и другие страны.

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