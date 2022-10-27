Платежная система «Мир» снизила комиссию за прием карт для крупных экосистем

Платежная система «Мир» снизила комиссию за прием своих карт для крупных экосистем, обратил внимание РБК. При этом решение о понижении комиссии для продавцов будут принимать сами банки.

Отмечается, что такие меры могут привести к сокращению программ лояльности кредитных организаций.

Межбанковская комиссия входит в общий тариф за прием карт, который банки взымают с магазинов. Размер такой комиссии устанавливается платежными системами.

Программа «Мира» для крупных экосистем предполагает сниженную ставку на межбанковскую комиссию, если покупатель при оплате использует карту «Мир». Ее размер варьируется от 0,5% до 1,1% в зависимости от оборотов предприятия.

Как пояснил один из источников издания, для ставки в 1,1% нужно иметь квартальный оборот в 30 млрд рублей.

Ранее США ввели санкции в отношении гендиректора Национальной системы платежных карт России Владимира Комлева. Американские власти предупредили о последствиях для организаций, которые продолжат поддерживать карты «Мир» за пределами РФ.

Позднее банки ряда стран начали отказываться от обслуживания карт российской платежной системы. В их числе — кредитные организации Узбекистана, Казахстана, Вьетнама, Киргизии и Турции.

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