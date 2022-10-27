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Платежная система «Мир» снизила комиссию за прием карт для крупных экосистем

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Платежная система «Мир» снизила комиссию за прием своих карт для крупных экосистем, обратил внимание РБК. При этом решение о понижении комиссии для продавцов будут принимать сами банки.

Платежная система «Мир» снизила комиссию за прием карт для крупных экосистем

Отмечается, что такие меры могут привести к сокращению программ лояльности кредитных организаций.

Межбанковская комиссия входит в общий тариф за прием карт, который банки взымают с магазинов. Размер такой комиссии устанавливается платежными системами.

Программа «Мира» для крупных экосистем предполагает сниженную ставку на межбанковскую комиссию, если покупатель при оплате использует карту «Мир». Ее размер варьируется от 0,5% до 1,1% в зависимости от оборотов предприятия.

Как пояснил один из источников издания, для ставки в 1,1% нужно иметь квартальный оборот в 30 млрд рублей.

Ранее США ввели санкции в отношении гендиректора  Национальной системы платежных карт России Владимира Комлева. Американские власти предупредили о последствиях для организаций, которые продолжат поддерживать карты «Мир» за пределами РФ.

Позднее банки ряда стран начали отказываться от обслуживания карт российской платежной системы. В их числе — кредитные организации Узбекистана, Казахстана, Вьетнама, Киргизии и Турции.

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Фото на обложке: Melena-Nsk / Shutterstock

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