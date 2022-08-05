Оператор карт «Мир» прекратил платить банкам за их продвижение

Национальная система платежных карт (НСПК) перестала выделять банкам деньги на продвижение своих карт «Мир» после ухода из России Visa и Mastercard. На рынке больше нет конкуренции и теперь кредитные организации будут проводить маркетинговые акции самостоятельно.

О сокращении маркетингового бюджета НСПК пишет РБК со ссылкой на источники в банках. В НСПК подтвердили пересмотр подхода к маркетинговым и стимулирующим программам.

Один из собеседников издания заявил, что у банков больше нет бюджета, который НСПК выделяла для продвижения карт «Мир»: «Представители платежной системы открыто сказали, что им это теперь не нужно, так как на рынке нет конкуренции». Теперь расходы будут нести сами банки.

Бюджет обычно выделялся на продвижение новых продуктов — карт «Мир» разных категорий. Деньги шли на рекламу, спонсирование акций по программам лояльности, розыгрыш билетов и другое.

Оператор карт «Мир» — НСПК — был создан в 2014 году после санкций из-за присоединения Россией Крыма на тот случай, если РФ отключат карты международных платежных систем. Первые карты «Мир» были выпущены в 2015 году.

В марте 2022 года, после начала военной спецоперации на Украине, Россию покинули международные платежные системы Visa и Mastercard, которые занимали основные доли на российском рынке платежей. Карты этих систем продолжили работу внутри страны, но под управлением НСПК.

Из платежных систем в России сейчас работают «Мир», а также карты китайской UnionPay, которые выдают ограниченное число банков.

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