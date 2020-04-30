«Мираторг» хочет занять освободившиеся из-за кризиса помещения

Агропромышленный холдинг «Мираторг» ищет в центре Москвы помещения для своей сети бургерных «Бургер & Фрайс». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

По информации издания, «Мираторг» интересуют помещения площадью от 150 до 300 кв. м. Компания претендует на точки, которые из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса придется покинуть другим заведениям.

Действия «Мираторга» противоречат договоренностям участников рынка общепита. Ранее федерация рестораторов и отельеров России опубликовала декларацию, которую подписали владельцы 8 тысяч заведений. Среди них — Андрей Деллос («Пушкин», «МУМУ»), Аркадий Новиков (Novikov Group), Яков Менделеев («Много лосося»), Анастасия Татулова («АндерСон»), Леонид Гарбар (президент Союза рестораторов и отельеров Северо-Запада).

Подписанты декларации обязались не занимать в течение года помещения других участников рынка. Сети «Бургер & Фрайс» среди подписавшихся нет. «Мираторг» отказался от комментариев.

Холдинг «Мираторг» — один из крупнейших производителей мясной продукции в России. Компания основала сеть фастфуда «Бургер & Фрайс» в 2017 году. Сеть насчитывает десять точек, в основном они находятся в Москве. В прошлом году холдинг заявил о планах расширить сеть бургерных до 600 точек в течение трех лет.

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