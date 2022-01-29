Мировые поставки смартфонов выросли впервые с 2017 года

Число перевозок начало сокращаться еще до 2020 года, и пандемия не улучшила ситуацию на рынке. Только в конце 2021 года
Обе аналитические компании указывают на просадку в четвертом квартале и связывают ее с нехваткой чипов (малый и средний бизнес не имеют такого же влияния на цепочку поставок, как гиганты вроде Apple и Samsung).
По темпам роста количества перевозок за год всех конкурентов опередила компания Samsung (прирост на 6%), на втором месте – Apple (несмотря на впечатляющий квартальный отчет о доходах, резко возросших за счет продаж нового iPhone 12).
Фото в тексте: Counterpoint Research / Counterpoint Research
Исследователи рынка считают, что цифры свидетельствуют о высоком отложенном спросе почти во всех регионах. Даже в Китае, где в последние годы потребительский спрос существенно снизился, в четвертом квартале рынок показал рост.
Хороший год был и в Индии: аналитики отмечают, что во многом это связано с транспортной доступностью и насыщением рынка смартфонами среднего и высокого ценового диапазона.
После почти декады неуклонного роста мировой рынок поставок смартфонов в 2017 году начал стагнировать: спрос падал, интерес пользователей угасал даже до COVID-19 с его ограничениями. Отмеченный же к концу 2021 год рост – результат улучшения эпидемиологической обстановки и повышенный интерес к технологии 5G, считают эксперты.
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Фото на обложке: Ron Lach /
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