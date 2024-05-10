Премьер Мишустин предложил «аккуратно отрегулировать» работу маркетплейсов в РФ

Председатель российского правительства Михаил Мишустин на заседании в Госдуме обратил внимание на непрозрачность работы российских маркетплейсов. По словам премьер-министра, работу платформ необходимо «аккуратно отрегулировать».
Мишустин пояснил, что работа маркетплейсов, в отличие от офлайн-магазинов, недостаточно урегулирована законом, из-за чего у пользователей возникают вопросы к частым изменениям договора, комиссиям за возврат товара и различным ограничениям продавцов.
«Здесь очень важно, чтобы мы совместно посмотрели, как это аккуратно отрегулировать, абсолютно разделяя ваши опасения», — сказал глава правительства.
Премьер напомнил, что для регулирования работы маркетплейсов в прошлом году был принят пятый антимонопольный пакет, наделивший Федеральную антимонопольную службу полномочиями, чтобы лидеры eCommerce не злоупотребляли доминирующим положением на рынке.
Ранее глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что Минцифры и Минэкономразвития разрабатывают новый закон о регулировании работы маркетплейсов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 BP хочет выкупить у Tesla сеть зарядных станций для электромобилей
- 2 Microsoft назвала дату запуска магазина приложений Xbox
- 3 Alibaba представила новую версию собственной языковой модели
- 4 Онлайн-кинотеатрам Wink и «Кинопоиск» грозят миллионные штрафы за пропаганду ЛГБТ
- 5 Новая нейросеть от Alibaba, магазин приложений Xbox, штрафы Wink и «Кинопоиска»: главное 10 мая
ВОЗМОЖНОСТИ
13 мая 2024
13 мая 2024
13 мая 2024