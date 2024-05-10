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Премьер Мишустин предложил «аккуратно отрегулировать» работу маркетплейсов в РФ

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Председатель российского правительства Михаил Мишустин на заседании в Госдуме обратил внимание на непрозрачность работы российских маркетплейсов. По словам премьер-министра, работу платформ необходимо «аккуратно отрегулировать».

Премьер Мишустин предложил «аккуратно отрегулировать» работу маркетплейсов в РФ

Мишустин пояснил, что работа маркетплейсов, в отличие от офлайн-магазинов, недостаточно урегулирована законом, из-за чего у пользователей возникают вопросы к частым изменениям договора, комиссиям за возврат товара и различным ограничениям продавцов.

«Здесь очень важно, чтобы мы совместно посмотрели, как это аккуратно отрегулировать, абсолютно разделяя ваши опасения», — сказал глава правительства.

Премьер напомнил, что для регулирования работы маркетплейсов в прошлом году был принят пятый антимонопольный пакет, наделивший Федеральную антимонопольную службу полномочиями, чтобы лидеры eCommerce не злоупотребляли доминирующим положением на рынке.

Ранее глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что Минцифры и Минэкономразвития разрабатывают новый закон о регулировании работы маркетплейсов.

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock

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