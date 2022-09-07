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Первая в истории современной России миссия на Луну перенесена на 2023 год

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Первая в истории современной России миссия на Луну перенеслась на 2023 год, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Первая в истории современной России миссия на Луну перенесена на 2023 год

«Да, к сожалению», — сообщил Борисов агентству ТАСС, отвечая на вопрос, был ли перенесен запуск аппарата «Луна-25» на следующий год.

Миссия переносится не в первый раз. В мае 2022 года Дмитрий Рогозин, который на тот момент возглавлял корпорацию «Роскосмос», заявил, что отправка миссии на Луну состоится до конца сентября. До этого запуск планировался на 22 августа.

В июле источник издания в ракетно-космической отрасли сообщил, что прибор, который нужен для мягкой посадки автоматической станции «Луна-25», признали не соответствующим требованиям технического задания по точности, поэтому запуск, скорее всего, будет перенесен как минимум на 2023 год.

Космический роботизированный комплекс «Луна-25» должен стать первым в современной истории России аппаратом на естественном спутнике Земли. Миссия предполагает изучение Луны с орбиты и поверхности, а также забор и доставку лунного грунта на Землю.

Также этот проект предполагает запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов.

Первую за 53 года космическую миссию к Луне также готовит NASA. Пока космическое агентство также откладывает запуск. Последний раз его пришлось отложить из-за утечки топлива при заправке. При этом сроки программы высадки астронавтов на Луну Artemis 1 менять не намерено даже на фоне переносов запуска.

Фото на обложке: Unsplash

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