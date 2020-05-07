Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сервис по автоматизации закупок в ресторанах Mixcart привлек $1,2 млн

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис по автоматизации закупок в ресторанах Mixcart в апреле закрыл раунд на $1,2 млн. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Сервис по автоматизации закупок в ресторанах Mixcart привлек $1,2 млн

Сделка прошла в формате конвертируемого займа. Инвестором стал один из основных акционеров «Учи.ру», его имя не раскрывается. В будущем он сможет получить 20% в проекте.

«Мы знаем, что это сложное время для ресторанов, но мы его не боимся. В России мы лидеры направления автоматизации закупок в horeca, при этом рынок только начал формироваться, это говорит о том, что даже если часть ресторанов не выйдет из кризиса, это значительно не отразится на нас», — говорится в сообщении.

Mixcart автоматизирует процессы закупок, приемки товара, электронный документооборот. Решение интегрировано с основными ресторанными сервисами (IIKO/R-KEEPER/POSTER), а также с 1C.

Привлеченные средства пойдут на улучшение продукта, расширение команды разработчиков и масштабирование.

Проект основан Артуром Шамаловым и Ильдаром Хасановым в 2016 году. За все время Mixcart привлек $5 млн.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 мая 2020

#HackCOVID19

07 мая 2020

Авиахакатон

08 мая 2020

Иннобизнес: зеленые технологии

10 мая 2020

Онлайн-отбор в Бизнес-инкубатор

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

07 мая 2020

#HackCOVID19

07 мая 2020

Авиахакатон

08 мая 2020

Иннобизнес: зеленые технологии

10 мая 2020

Онлайн-отбор в Бизнес-инкубатор

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма