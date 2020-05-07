Сервис по автоматизации закупок в ресторанах Mixcart привлек $1,2 млн

Сервис по автоматизации закупок в ресторанах Mixcart в апреле закрыл раунд на $1,2 млн. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Сделка прошла в формате конвертируемого займа. Инвестором стал один из основных акционеров «Учи.ру», его имя не раскрывается. В будущем он сможет получить 20% в проекте.

«Мы знаем, что это сложное время для ресторанов, но мы его не боимся. В России мы лидеры направления автоматизации закупок в horeca, при этом рынок только начал формироваться, это говорит о том, что даже если часть ресторанов не выйдет из кризиса, это значительно не отразится на нас», — говорится в сообщении.

Mixcart автоматизирует процессы закупок, приемки товара, электронный документооборот. Решение интегрировано с основными ресторанными сервисами (IIKO/R-KEEPER/POSTER), а также с 1C.

Привлеченные средства пойдут на улучшение продукта, расширение команды разработчиков и масштабирование.

Проект основан Артуром Шамаловым и Ильдаром Хасановым в 2016 году. За все время Mixcart привлек $5 млн.

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