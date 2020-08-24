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Российские рестораны получат бесплатный доступ к системе управления закупками MixCart

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сервис для автоматизации закупок в ресторанах MixCart открыл российским предприятиям общепита бесплатный доступ к своей системе до конца года. Об этом Rusbase рассказали в компании. 

Российские рестораны получат бесплатный доступ к системе управления закупками MixCart

MixCart предлагает бесплатный доступ для действующих и новых клиентов. Предложением могут воспользоваться рестораны, бары, кафе и другие предприятия общественного питания любого размера. 

Для подключения к MixCart необходимо подать заявку на сайте компании

Облачная система MixCart помогает ресторанам автоматизировать работу с закупками и документооборотом, а также контролировать затраты. По собственным данным компании, система закупок MixCart позволяет сократить расходы на закупки до 30%. 

Как рассказали в компании, MixCart хочет помочь ресторанной индустрии России преодолеть последствия кризиса из-за пандемии коронавируса 

Компанию MixCart в 2016 году основали Артур Шамалов и Ильдар Хасанов. По собственным данным севиса, в системе MixCart работают 3900 ресторанов и 1800 поставщиков из России и стран СНГ. В мае компания привлекла $1,2 млн от одного из основных акционеров сервиса «Учи.ру».

Фото: Pressmaster / Shutterstock

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