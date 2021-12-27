МКБ купил 5,4% акций «Ренессанс Страхования»

«Московский кредитный банк» (МКБ) в рамках сделки РЕПО стал владельцем 30 млн голосующих акций группы «Ренессанс Страхование».
Это составляет 5,4% капитала «Ренессанс Страхования», сообщил «Коммерснатъ» со ссылкой на банк.
В ноябре 2021 года «Ренессанс Страхование» сообщила, что владельцем 29,6 млн акций стала инвесткомпания Романа Авдеева Sova Capital. МКБ через концерн «Россиум» и его управляющую компанию «МКБ Капитал» также принадлежит господину Авдееву и его партнеру, совладельцу группы компаний «Регион» Сергею Сударикову.
В октябре 2021 года «Ренессанс Страхование» провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Размещение прошло по нижней границе ценового диапазона — 120 рублей за акцию. В результате free float компании на данный момент составляет 24,1%. Цена акций с момента IPO снизилась более чем на 18%, до 98 рублей.
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Фото на обложке: Amnaj Khetsamtip /
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