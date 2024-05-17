МКПАО «Яндекс» стала головной компанией группы «Яндекса»

Первый этап сделки по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму инвесторов во главе с менеджментом компании завершен. МКПАО «Яндекс» стала головной компанией всей группы, ее основной владелец теперь ЗПИФ «Консорциум.Первый», сообщили в пресс-службе компании.
Нидерландская Yandex N.V. продала порядка 68% акций МКПАО «Яндекс», еще 3,7% принадлежат дочерней структуре МКПАО — «Яндекс.Технологии».
В результате перехода долей нидерландская компания прекратила быть ключевым акционером МКПАО «Яндекс». По завершению сделки Yandex N.V. полностью выйдет из состава акционеров.
Второй этап сделки предполагает продажу сохраняющуюся пока за Yandex N.V. долю примерно в 28%. Завершить эти процессы планируется в июле текущего года. По условиям сделки, до 31 июля Yandex N.V. должна изменить название и перестать использовать бренды «Яндекса».
МКПАО «Яндекс» учреждена специально для сделки по разделению российского и международного бизнеса компании. Структура зарегистрирована в специальном административном районе в Калининградской области.
Ранее на этой неделе стали известны детали и условия конвертации и обмена акций нидерландской Yandex N.V. Держатели акций, приобретавшие их на Мосбирже или «СПБ Бирже», смогут обменять бумаги на акции МКПАО «Яндекс» в соотношении 1:1.
Фото на обложке: evgris /
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