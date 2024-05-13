Стали известны условия обмена и выкупа акций Yandex N.V.

Новые акционеры «Яндекса» — ЗПИФ «Консорциум. Первый» — сообщили условия конвертации и обмена акций нидерландской Yandex N.V. Держатели акций, приобретавшие их на Мосбирже или «СПБ Бирже», смогут обменять бумаги на акции МКПАО «Яндекс» в соотношении 1:1.

В пресс-релизе компании, на который ссылается РБК, говорится о возможности обменять или продать акции Yandex N.V., учтенные в российских депозитариях.

«Возможности по монетизации таких акций в будущем могут быть ограничены из-за планируемого делистинга акций Yandex N.V. с Московской биржи, а также действующих и потенциальных иностранных ограничений на российскую финансовую инфраструктуру», — отмечает компания.



ЗПИФ «Консорциум. Первый» намерен получить не более 107 729 866 акций Yandex N.V. по итогам выкупа и обмена.

Условия сделки для разных групп инвесторов

Бумаги нидерландского холдинга, купленные на Мосбирже и «СПБ Бирже», можно будет обменять с коэффициентом 1:1. Заявки на биржевой обмен будут принимать указанные площадки, сбор стартует не позднее 16 мая, он продлится до 21 июня 15:00 мск. Дата акцепта заявок — 8 июля 2024 года, дата расчетов — 9 июля 2024 года;

Акции Yandex N.V., которые приобретались на других площадках, были переведены в российские депозитарии до 7 сентября 2022 года включительно и непрерывно находились на одном счете депо, также можно будет обменять с биржевым коэффициентом 1:1. Эта категория инвесторов сможет поучаствовать во внебиржевом выкупе;

Акции нидерландской Yandex N.V., которые покупались не на Мосбирже и не на «СПБ Бирже», но были переведены в российские депозитарии до 30 ноября 2023 года, можно будет выкупить по цене 1251,8 рублей за штуку.

Сбор заявок для участия во внебиржевом обмене и выкупе начнется 13 мая и продлится до 31 мая 16:00 мск. Акцепт заявок — с 13 мая по 9 июня 2024 года.

Участникам внебиржевого обмена или выкупа предстоит перевести бумаги Yandex N.V. на счет депо ЗПИФ «Консорциум. Первый». Срок перевода составит 10 дней со дня, когда заявка стала акцептирована.

Перевод акций МКПАО «ЯНДЕКС» будет осуществляться в течение 15 рабочих дней с 21 июня. В этот же период участники получат средства.

В феврале 2024 года после длительных переговоров и рассмотрений различных сценариев реструктуризации стало известно, что нидерландская Yandex N.V. продает бизнес «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов;

По итогам сделки, активы получает новая головная компания «Яндекса» (МКПАО «Яндекс»), зарегистрированная в специальном административном районе в Калининградской области;

С 15 мая Московская биржа допустит к торгам акции МКПАО «Яндекс». Они будут торговаться в первом котировальном списке, торговый код — YDEX.

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