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Мосбиржа допустит к торгам бумаги МКПАО «Яндекс» с 15 мая

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Мосбиржа допустит к торгам акции МКПАО «Яндекс» с 15 мая, говорится на сайте торговой площадки. При этом дата вступления в силу решения может измениться.

Мосбиржа допустит к торгам бумаги МКПАО «Яндекс» с 15 мая

В конце прошлого месяца нидерландская компания Yandex N.V. завершила внутреннюю реструктуризацию «Яндекса» для его продажи.

Активы переходят к новой головной компании «Яндекса» (МКПАО «Яндекс»), получившей регистрацию в конце прошлого года на острове Октябрьский в Калининградской области.

Как следует из сообщения Мосбиржи, акции МКПАО «Яндекс» будут торговаться в первом котировальном списке, торговый код — YDEX. При этом дата вступления в силу решения может быть изменена в случае получения соответствующего уведомления от компании.

В самом «Яндексе» пояснили Frank Media, что торги начнутся в ближайшие месяцы, «дата начала торгов будет объявлена дополнительно».

В начале марта правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по выкупу 96,3% акций МКАО «Яндекс» у нидерландской компании Yandex N.V. 

Утвержденная сумма сделки составила 457,3 млрд рублей, это на 17,7 млрд меньше, чем было заявлено ранее.

Фото на обложке: Golden House Images / Shutterstock

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