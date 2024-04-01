Мосбиржа допустит к торгам бумаги МКПАО «Яндекс» с 15 мая

Мосбиржа допустит к торгам акции МКПАО «Яндекс» с 15 мая, говорится на сайте торговой площадки. При этом дата вступления в силу решения может измениться.
В конце прошлого месяца нидерландская компания Yandex N.V. завершила внутреннюю реструктуризацию «Яндекса» для его продажи.
Активы переходят к новой головной компании «Яндекса» (МКПАО «Яндекс»), получившей регистрацию в конце прошлого года на острове Октябрьский в Калининградской области.
Как следует из сообщения Мосбиржи, акции МКПАО «Яндекс» будут торговаться в первом котировальном списке, торговый код — YDEX. При этом дата вступления в силу решения может быть изменена в случае получения соответствующего уведомления от компании.
В самом «Яндексе» пояснили Frank Media, что торги начнутся в ближайшие месяцы, «дата начала торгов будет объявлена дополнительно».
В начале марта правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по выкупу 96,3% акций МКАО «Яндекс» у нидерландской компании Yandex N.V.
Утвержденная сумма сделки составила 457,3 млрд рублей, это на 17,7 млрд меньше, чем было заявлено ранее.
Фото на обложке: Golden House Images /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Мосбиржа приостановит торги расписками X5 Group 5 апреля
- 2 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 3 SAFE, конверт и варрант: разбираемся в популярных венчурных инструментах
- 4 Медвежий рынок: как себя вести и что делать?
- 5 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
ВОЗМОЖНОСТИ
01 апреля 2024
01 апреля 2024
03 апреля 2024