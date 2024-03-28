Yandex N.V. завершила внутреннюю реструктуризацию «Яндекса» для его продажи. Нидерландская компания получила все необходимые для сделки разрешения. Активы будут переданы новой головной компании «Яндекса», зарегистрированной в Калининградской области.
Нидерландская Yandex N.V. получила все необходимые разрешения для проведения сделки по продаже российского «Яндекса» и провели его внутреннюю реструктуризацию. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».
Активы получит новая головная компания «Яндекса» (МКПАО «Яндекс»), зарегистрированная в специальном административном районе в Калининградской области. До закрытия первого этапа сделки она будет находиться под контролем Yandex N.V.
Сделка по продаже российского «Яндекса» пройдет в два этапа, на первом консорциум инвесторов выкупит у Yandex N.V. контроль в МКПАО «Яндекс». При этом новая головная компания «Яндекса» сохранит все бизнесы и активы Yandex N.V. кроме четырех стартапов и дата-центра в Финляндии.
В марте «Яндекс» сообщил о подаче заявления на получение листинга на Московской бирже.
Фото на обложке: Maria Pomelnikova /
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