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Yandex N.V. завершила внутреннюю реструктуризацию «Яндекса» для его продажи

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Yandex N.V. завершила внутреннюю реструктуризацию «Яндекса» для его продажи. Нидерландская компания получила все необходимые для сделки разрешения. Активы будут переданы новой головной компании «Яндекса», зарегистрированной в Калининградской области.

Yandex N.V. завершила внутреннюю реструктуризацию «Яндекса» для его продажи
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Нидерландская Yandex N.V. получила все необходимые разрешения для проведения сделки по продаже российского «Яндекса» и провели его внутреннюю реструктуризацию. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

Активы получит новая головная компания «Яндекса» (МКПАО «Яндекс»), зарегистрированная в специальном административном районе в Калининградской области. До закрытия первого этапа сделки она будет находиться под контролем Yandex N.V.

Сделка по продаже российского «Яндекса» пройдет в два этапа, на первом консорциум инвесторов выкупит у Yandex N.V. контроль в МКПАО «Яндекс». При этом новая головная компания «Яндекса» сохранит все бизнесы и активы Yandex N.V. кроме четырех стартапов и дата-центра в Финляндии.

В марте «Яндекс» сообщил о подаче заявления на получение листинга на Московской бирже.

Фото на обложке: Maria Pomelnikova / Shutterstock

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