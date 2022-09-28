Мобилизованным россиянам назвали условие возврата денег за неиспользованные авиабилеты

Мобилизованные граждане России смогут вернуть деньги за неиспользованные авиабилеты в случае, если билет был куплен до 21 сентября 2022 года. Об этом сообщает правительственный портал «Объясняем.рф».

«Если авиабилет был куплен до 21 сентября 2022 года, необходимо обратиться по месту его приобретения и предоставить документы, подтверждающие мобилизацию», — говорится в сообщении.

Полный возраст денег россиянам гарантировали «Аэрофлот», «Победа», NordWind, «Россия», «Азимут». Работу по возврату ведут и другие авиакомпании — S7, «Ютэйр», «Уральские авиалинии».

Также о готовности вернуть денежные средства в полном объеме мобилизованным гражданам сообщили в РЖД.

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