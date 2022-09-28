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Мобилизованным россиянам назвали условие возврата денег за неиспользованные авиабилеты

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Мобилизованные граждане России смогут вернуть деньги за неиспользованные авиабилеты в случае, если билет был куплен до 21 сентября 2022 года. Об этом сообщает правительственный портал «Объясняем.рф». 

Мобилизованным россиянам назвали условие возврата денег за неиспользованные авиабилеты

«Если авиабилет был куплен до 21 сентября 2022 года, необходимо обратиться по месту его приобретения и предоставить документы, подтверждающие мобилизацию», — говорится в сообщении.

Полный возраст денег россиянам гарантировали «Аэрофлот», «Победа», NordWind, «Россия», «Азимут». Работу по возврату ведут и другие авиакомпании — S7, «Ютэйр», «Уральские авиалинии».

Также о готовности вернуть денежные средства в полном объеме мобилизованным гражданам сообщили в РЖД.

Фото на обложке: Unsplash

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