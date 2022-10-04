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Власти разработают меры поддержки бизнесменов при мобилизации

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Правительство России намерено поддержать малый и средний бизнес во время объявленной 21 сентября президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации. Об этом стало известно на совещании у первого зампреда правительства Андрея Белоусова, с копией протокола совещания ознакомились «Ведомости».

Власти разработают меры поддержки бизнесменов при мобилизации

Все ведомства получили соответствующие поручения, среди предложений:

  • Министерство обороны должно предусмотреть возможность сохранения статуса собственника бизнеса для мобилизованных, предложив необходимые поправки в закон. 
  • Минобороны также будет регулировать предоставление двухнедельной отсрочки для предпринимателей при призыве по мобилизации – с момента вручения им повестки и до явки в военкомат.
  • Минюст и Минэк обязаны направить в правительство предложения об упрощении процедуры оформления доверенности и передачи дел, «а также процедур, связанных со сменой директора».
  • Минтруд и Минэк составят особый порядок увольнения сотрудников компаний при мобилизации руководителя, подпись которого требуется на документах, а также оказания им финансовой поддержки.
  • Минфин вместе с Минэком должны будут предложить процедуру изменения и расторжения контрактов на поставку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. 
  • Минфин, Минэкономразвития, Минтруд и Минстрой внесут предложения по заморозке фискальных и иных обязательных платежей. 
  • Минфину и ФНС проработают проработать возможность освобождения от налогов для мобилизованных и их семей.

Итоги встречи у Андрея Белоусова и предложения министерств планируется обсудить на совещании в правительстве и на совещании по экономическим вопросам у президента России. 

Президент России Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тыс. человек. Под нее не попали сотрудники сферы информационных технологий, российских операторов связи, системообразующих СМИ и банков.

Позднее Минтруд подготовил разъяснения прав граждан и обязанностей работодателей в связи с указом президента об объявлении частичной мобилизации в России.

В постановлении сообщается, что компании не могут уволить мобилизованных сотрудников, уточняется порядок выплат зарплат и премий, правила приостановки трудового договора и другие вопросы.

Фото на обложке: Unsplash

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